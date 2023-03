Především ve druhé polovině základní části hokejové extraligy v bráně čaroval, udržoval si skvělá čísla. I v pondělí brněnský gólman Dominik Furch vytáhl několik parádních zákroků, jenže ani to nestačilo. Kometa padla s Vítkovicemi 3:4 po prodloužení a sezona pro ni končí ve čtvrtfinále. „Každý konec bolí, pokud ročník neskončí titulem. Nám se to letos nepovedlo,“ hlesl Furch.

Dominik Furch si i v šestém utkání čtvrtfinálové série udržel úspěšnost zákroků nad devadesát procent. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Od vyrovnávacího gólu Tomáše Kundrátka na 3:3 ve 44. minutě pod brněnskými hráči hořel led. Na ledě vládli, hnala je i vyprodaná Winning Group Arena.

Jenže vítkovický val odolával. Jak v normální hrací době, tak v prodloužení hosté ničili jednu šanci Komety za druhou a nakonec jim stačila jediná využitá přesilovka v sérii k ukončení celého čtvrtfinále.

Přesnou ranou rozhodl Peter Mueller, který se během pár měsíců z miláčka brněnských tribun stal psancem. Na jeho střelu Furch neměl šanci reagovat. „Vítkovice měly přede mnou dobře postaveného hráče, který odváděl skvělou práci, to je zdobí. Hrají to takhle celou dobu, tentokrát to byl Marek Kalus, hlavní kredit jde za ním,“ podotkl dvaatřicetiletý brankář.

Domácí celek ještě zkusil vítkovickou radost překazit trenérskou výzvou, jednalo se však jen o zoufalou snahu. „Byl to už jen poslední pokus, víceméně jsem věděl, že k žádnému kontaktu v brankovišti nedošlo. Výzva to jen potvrdila,“ popsal Furch.

Rozporuplná sezona tak pro ambiciózní brněnský tým končí už ve čtvrtfinále. V něm Kometa Vítkovicím byla více než rovnocenným soupeřem. „Sezona byla jako na houpačce, ale závěr jsme měli velice dobrý. Bohužel jsme vypadli už ve čtvrtfinále, takže o úspěchu se hovořit nedá. Odehráli jsme to ale se ctí, jsem pyšný na tým, jak bojoval, nechali jsme tam všechno,“ líčil pražský rodák.

Ambice před začátkem ročníku byly určitě vyšší. Jenže Brňany po slibném úvodu základní části potkala obří krize, která stála krk kouče Martina Pešouta. Po nástupu Patrika Martince a Jaroslava Modrého na střídačku tým pookřál, napáchané škody však zvládl zachránit jen částečně. Sedmá příčka znamenala pro čtvrtfinále silné Vítkovice, na které jihomoravský celek nestačil.

Jedno je však jisté. Opora Furch v Brně zůstává i pro další sezonu a hodlá atakovat mnohem lepší výsledek. „Kometa je vždy ambiciózní tým, záleží, jak se přesně poskládá kádr. Nevím, kdo odchází, nebo kdo přijde, to se dozvíme. Já určitě budu chtít bojovat o ty nejvyšší příčky,“ uzavřel.

Kometa Brno - Vítkovice 3:4 po prodloužení

Třetiny: 0:1, 2:1, 1:1 – 0:1.

Branky a nahrávky: 22. Flek (Koblížek), 24. Okál (Horký, Ščotka), 44. Kundrátek (Zbořil, Strömberg) – 7. Bukarts, 40. Bukarts (J. Stehlík, Mueller), 42. J. Stehlík, 77. Mueller (Raskob).

Rozhodčí: Hejduk, Kika – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 7700. Střely na branku: 46:46.

Konečný stav série: 2:4.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Gulaši (A), R. Černý – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Ondráček, Strömberg, Koblížek – Zaťovič (C), Zembol, Zbořil.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (A), Dej, Lakatoš (C) – Jarůšek, Kotala, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický – Lindberg.