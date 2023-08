PODÍVEJTE SE: Finále Česka s Kanadou sledovalo v Břeclavi 4711 diváků

Těsně pod vrcholem. Česká hokejová reprezentace do osmnácti let v napínavém finálovém duelu Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi prohrála s Kanadou 2:3 po prodloužení a bere stříbro. Závěrečný duel turnaje rozhodl sedm vteřin před koncem prvního prodloužení šestnáctiletý Malcolm Spence. „Je to velké zklamání, chtěli jsme vyhrát, to se nám nepovedlo. Klukům můžu poděkovat za dobrý turnaj, už zítra to určitě doceníme, ale teď je to zklamání," řekl do kamery ČT sport trenér národního týmu David Čermák.

Finálový duel mezi Českem (v bílém) a Kanadou na břeclavském zimním stadionu. | Foto: David Korda