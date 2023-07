Břeclavský zimák vítá hokejové hvězdičky v modernějším hávu. Podívejte se

Středečním odpoledním tréninkem amerického hokejové reprezentace do osmnácti let odstartovala na zimním stadionu v Břeclavi pomyslně nová sezona. Vrchol zažije město na řece Dyji záhy, od pondělí do příští soboty se tam totiž uskuteční prestižní turnaj hráčů do osmnácti let Hlinka Gretzky Cup. Předkrmem pro hokejové fajnšmekry bude už tuto sobotu přípravný duel, v němž národní tým vyzve v Břeclavi od půl sedmé večer tradičního hegemona turnaje, reprezentaci Kanady. Špičkové hokejisty své věkové kategorie přivítal břeclavský stadion oblečený do modernějšího hávu.

Břeclavská Fosfa aréna po úpravách přivítá Hlinka Gretzky Cup. Jako první si nový led vyzkoušeli ve středu američtí reprezentanti do osmnácti let. | Foto: David Korda