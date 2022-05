„Není to unáhlené rozhodnutí, naopak jsem nad vším dlouho přemýšlela. Nakonec jsem usoudila, že nemá význam aby v tak malém městě, jako je Hodonín, dlouhodobě vedle sebe fungovaly dva oddíly. Tím, že druhý tým SHKM postoupil z kraje do druhé ligy, nebylo vlastně co řešit,“ vysvětluje svůj krok Gajošová.