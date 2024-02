Těsný výsledek z prvního utkání napověděl, že přestože na sebe narazil první a šestý celek základní části, semifinálová série bude vyrovnaná. „Nemáme co ztratit, můžeme jedině získat. Důležité bude, abychom nepustili soupeře do přesilovek, Prostějov je zkušený mančaft, který si to umí přihrát. Když se dostane k nám do pásma, velmi těžko se brání,“ tvrdil Kuba.

Lvi si chtějí v pátečním duelu, který začíná v šest hodin večer, napravit reputaci domácího výkonu ze čtvrtfinále, v němž Uherskému Ostrohu podlehli 5:6. Postup do semifinále si vybojovali dvěma výhrami na ledě soupeře. „Doma chceš vždycky vyhrát. V play-off navíc domácí musí, hosté nemají co ztratit. Chceme sérii vyrovnat, pokud neuspějeme, venku to už pak bude těžké,“ tušil břeclavský stratég.

Do pátečního utkání počítá i s navrátilci do sestavy Kristianem Lokajem a Andreasem Jajcayem. „S nimi to zase bude vypadat jinak než venku,“ pravil Kuba.

Diváky jistě přilákají i zvučná jména, která má ve svém kádru Prostějov. Sedmačtyřicetiletý Marek Černošek hrál extraligu v Litvínově a Kladně, o pět let mladší Tomáš Houdek svou kariéru zase spojil s extraligovou Olomoucí, kde odehrál sedm sezon. „Kdo se pohybuje v hokeji, tyto jména určitě zná. Pro diváky je to určitě zajímavé, ale kluci nesmí proti takovým hráčům hrát s přehnaným respektem. Když jim dáte prostor, opravdu si to umí nahrát, zkušenosti z vyšších lig mají,“ dodal kormidelník.