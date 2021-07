Hlinka Gretzky Cup v době covidu. Šampioni nepřijedou, skauti a diváci asi ano

Sidney Crosby, Nathan MacKinnon nebo třeba Aaron Ekblad. Největší naděje kanadského hokeje se pravidelně proháněly po břeclavském ledě při Hlinka Gretzky Cupu, letos ovšem budou fanoušci v Břeclavi a Piešťanech o nabušenou reprezentaci Kanady ochuzeni. Dvaadvacetinásobní šampioni prestižního turnaje hráčů do osmnácti let, který se na jihu Moravy a na Slovensku letos uskuteční od 2. do 7. srpna, tentokrát akci vynechají kvůli nekončící pandemii koronaviru. Na turnaji je zastoupí Německo.

Zatím poslední Hlinka Gretzky Cup se konal před dvěma roky v Břeclavi a Piešťanech. | Foto: David Korda

„V Kanadě zrušili veškerý program mládežnických reprezentací pro toto léto, takže varianta, že by Kanaďané přece jenom přiletěli díky zlepšení situace, vůbec neexistovala,“ popsal mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund. Česká reprezentace si zahraje ve skupině A v Břeclavi postupně proti Švýcarům, Finům a Rusům. Před turnajem změří v přípravě síly s USA. Trenér národního týmu Jakub Petr už zveřejnil širší nominaci reprezentace na kemp v Rokycanech, z něhož postupně vykrystalizuje parta, která se popere o cenné kovy v Břeclavi. Mirek Dušín z Locos Břeclav pomohl českým softbalistům k evropskému zlatu Přečíst článek › Nechybí v ní ani dva hráči Komety, teprve šestnáctiletý forvard Eduard Šalé a obránce František Němec. Do ochozů nejspíš budou moct přijít fanoušci, jejich účasti ještě může zabránit zhoršení epidemiologické situace a s tím související vládní restrikce. „Podle nich se samozřejmě musíme řídit a uvidíme. Zatím počítáme s fanoušky na tribuně. Přiletět by měli i skauti z NHL, kteří jsou každoroční součást turnaje,“ přiblížil Zikmund. Role obhájců titulu připadne Rusům, česká reprezentace se pokusí o první medaili od roku 2017, kdy byla stříbrná.

