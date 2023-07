Hlinka Gretzky Cup: Češi zatím hrají dětský hokej, co budoucnost v Břeclavi?

Sidney Crosby, David Pastrňák nebo jednička loňského draftu NHL Juraj Slafkovský. To je jen hrstka hvězd, které se na začátku svých holywoodských kariér proháněly po ledě na prestižním mládežnickém hokejovém turnaji do osmnácti let Hlinka Gretzky Cupu. Od pondělí do soboty napíše tradiční přehlídka hvězdiček pro budoucí draft další kapitolu v Břeclavi a premiérově taky ve slovenském Trenčíně.

Břeclavská Fosfa aréna po úpravách přivítá Hlinka Gretzky Cup. Jako první si nový led vyzkoušeli ve středu američtí reprezentanti do osmnácti let. | Foto: David Korda