Břeclav hostí hvězdičky. Gretzky poslal na pomoc obětem tornáda dres

Na hokejový stadion do Břeclavi se po dlouhých měsících vrátil sportovní život a hned nejprestižnější akcí. Po pondělním úklidu stadionu a kabin se od úterý na ledě Fosfa Areny bedlivě připravuje česká hokejová reprezentace do osmnácti let, kterou čeká přestižní Hlinka Gretzky Cup. Před pondělním startem oblíbeného turnaje se národní tým představí ještě v přípravném duelu proti USA, který se uskuteční v sobotu od půl sedmé večer. Na akci se dostane podle nejnovějších informací až tři tisíce testovaných fanoušků, očkovaných může přijít neomezený počet.

Prestižní Hlinka Gretzky Cup se po dvou letech vrací do Břeclavi a Piešťan. | Foto: ČTK

Hrozba, že by se událost uskutečnila před prázdnými tribunami je zažehnaná. „Břeclavský kotel a atmosféra, která patří k tomuto turnaji, jsou naším šestým hráčem. Kluci se na turnaj ohromně těší,“ uvedl trenér národního týmu Jakub Petr. Do Břeclavi přivezl družinu tvořenou převážně ročníkem 2004, výjimkou je jeho syn Dominik Petr a talentovaný forvard Komety Eduard Šalé, kteří mají v občanském průkazu ročník narození 2005. Nejmladší muž kádru Adam Jecho se narodil dokonce až v roce 2006! Z Komety si Petr vybral do týmu ještě obránce Františka Němce a brankáře Michaela Schnattingera, jenž v minulém ročníku při zranění Lukáše Klimeše přes měsíc kryl záda Karlu Vejmelkovi v A týmu Komety. „Na hráčích je vidět malá zápasová praxe z minulé sezony. Proto strašně kvituju, že ve většině republiky jsou namražené ledy a snažíme se tu ztrátu dohánět, za což patří dík všem trenérům a lidem kolem,“ prohlásil Petr, jenž před sedmi lety vybojoval s českou osmnáctkou v Břeclavi stříbrné medaile, které se houpaly na krku třeba i brněnským bekům Jakubu Zbořilovi a Liboru Hájkovi. Krumvíř si vyšlápl na divizní Břeclav. I bez třech loňských opor Přečíst článek › Národní tým potká ve skupině od pondělí do středy vždy od sedmi hodin večer postupně Švýcary, Finy a nakonec Rusy. Ti do Břeclavi přivezou i zázračný talent Matveje Mičkova, který je přirovnávaný k Alexanderu Ovečkinovi. Právě obhájci prvenství budou hlavními favority turnaje. Obvyklý hegemon podniku Kanada letos na turnaj kvůli pandemii koronaviru nepřicestuje. „V Kanadě zrušili veškerý program mládežnických reprezentací pro toto léto, takže varianta, že by Kanaďané přece jenom přiletěli díky zlepšení situace, neexistovala,“ řekl mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund. Svou stopu v tomto ročníku zanechá i největší hokejová legenda světa Wayne Gretzky, po němž je turnaj pojmenován. The Great One podepsal svůj dres z Edmontonu Oilers, který se bude při turnaji dražit. Výtěžek poputuje oblastem zasaženým červnovým tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku.