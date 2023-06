Hlinka Gretzky Cup se vrátí do Břeclavi. Na hvězdičky čeká modernější zázemí

Tohle léto bude v Břeclavi ve znamení špičkového mládežnického hokeje. Na jihu Moravy se od 1. do 6. srpna uskuteční prestižní turnaj reprezentací do osmnácti let Hlinka Gretzky Cup, v jehož pořádání se střídá Břeclav s Kanadou a na němž se v minulosti představily takové hvězdy světového hokeje jako Sidney Crosby, David Pastrňák nebo Nathan MacKinnon. Druhou skupinu budou hostit slovenské Piešťany. O konání akce informoval facebookový profil města Břeclav.

Hlinka Gretzky Cup se každý lichý rok koná v Břeclavi. | Foto: David Korda