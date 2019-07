Pro mladé reprezentanty představuje Hlinka Grertky Cup, jenž se v lichých letech hraje v Česku a na Slovensku, v sudých pak v Kanadě, nazývá, prestižní záležitost. „Je to vrchol sezony, spolu s mistrovstvím světa. Bude to specifický turnaj. V Břeclavi se potkají nejlepší hráči ve své kategorii a takových turnajů moc není. V sezoně se třeba někteří hráči posunou do starších týmů, ale teď uvidíme to nejlepší, co je k dispozici,“ uvedl trenér českého výběru Karel Beran, pro kterého půjde o první šampionát na lavičce celku U-18.

K týmu přišel až na začátku června. Jména na soupisce mu přesto nejsou cizí. Hráče narozené v roce 2002 totiž vedl už v národních výběrech do šestnácti a sedmnácti let. „Samozřejmě, že tento ročník znám, ale každá sezona je jiná a specifická. Musíme vybudovat co nejširší kádr, abychom měli přehled o hráčích a postupně jej zužovat. Tým nikdy není uzavřený a až do mistrovství světa budeme hledat ideální sestavu,“ zdůraznil.

Prvotní obrázek si udělal na soustředění v Rokycanech na konci června. „Kemp byl ohromně pozitivní. Od začátku jsme na klucích viděli velkou chuť porvat se o prvotní nominaci. Na trénincích to jiskřilo, což je dobře. Jen tak se kluci posunou dál. Trénovali jsme v extrémních vedrech a hráči se překonávali a bojovali naplno,“ vyzdvihl Beran.

Teď jeho svěřence čekají dva duely se Švýcarskem. Kdo uspěje, může se těšit do Břeclavi. Na led se proti Švýcarům dostanou také dva talenti z brněnské Komety. V nominaci na utkání jsou obránce Stanislav Svozil a forvard Jakub Malý.

Svozil v šestnácti letech patří ještě do nižší kategorie, trenéři jej však přesto povolali do „osmnáctky.“ „Minulý rok jsem hrál za tým do šestnácti let, tady je to o level výš. Kluci mají vyšší schopnosti a dovednosti než ti z mého ročníku. Mnoho z nich si už zahrálo extraligu za muže. Doufám, že mi to pomůže se posunout dál. Parta je tu výborná,“ vyzdvihl talentovaný bek.

Ten do Komety přestoupil teprve loni, předtím se hokejově vzdělával v Přerově. „Nabídek jsem měl dost, ale chtěl jsem zůstat na Moravě. Vybíral jsem mezi Třincem, Vítkovicemi a Kometou. Ta mi připadala jako nejlepší možnost a přestupu rozhodně nelituji,“ uvedl.

Také v klubu nakukuje ke starším. „Ročníkově jsem dorostenec, ale hraji za juniorku. Oproti Přerovu je to tam obrovský rozdíl. Ze začátku jsem se nového prostředí a města trochu bál, ale zvládl jsem to v pohodě a teď je vše skvělé,“ sdělil obránce, který v uplynulém ročníku naskočil do čtyřiceti zápasů juniorské extraligy.

Nic však zaručené nemá v klubu ani reprezentaci. Zatímco mužstvu U-16 dělal kapitána, místo na slunci si mezi hráči do osmnácti let musí teprve vybojovat. „Doufám, že se do týmu dostanu. Kemp byl takový zkušební, účast na něm nic znamenat nemusí. Hlinka Grezky Cup je prestižní turnaj na který jezdí spousta skautů. Pokud se dostanu do týmu, chci se tam ukázat,“ vyhlásil Svozil.

Hlinka Gretzky Cup

5.-10. 8.

Skupina A (Břeclav): Česká republika, Švýcarsko, Kanada, Finsko

Skupina B (Piešťany): Slovensko, Rusko, Spojené státy Americké, Švédsko

Zápasy ČR:

3. 8. ČR – USA (přípravný zápas)

5. 8. ČR – Švýcarsko

6. 8. ČR – Finsko

7. 8. ČR – Kanada a modrobílou stopou

JAROSLAV GALBA