Břeclav – Pomyslnou tečku za povedenou sezonou udělali v pátek večer hokejisté břeclavského A-týmu.

K přátelskému utkání je vyzvali zástupci fanklubu a fanoušků. Srandamač se povedl. Fanoušci oplatili hokejistům porážku z letního fotbalu a v klidu si dokráčeli k vítězství 7:5. Výsledek ale nebyl vůbec důležitý. Šlo hlavně o zábavu.

Po týdenním náboru se na zimním stadionu sešlo šestnáct odvážlivců od jedenácti do přibližně pětačtyřiceti let, kteří měli příležitost obout brusle a nastoupit proti klukům, kterým celou dobu fandili. Na tribuně přihlíželo asi padesát dalších fanoušků, kteří i s bubny celý zápas povzbuzovali. Kterou stranu, to ví jen oni sami.

„Rozhodli jsme se navázat na první utkání, které jsme zorganizovali před dvěma lety a mělo velký úspěch. Vzešly z toho skvělé zážitky, na které vzpomínáme dodnes. A letos to bylo podobné. Loni jsme vlastně nic takového neuspořádaly, nebyly pro to vhodné podmínky,“ narážel předseda oficiálního fanklubu HC Lvi Břeclav Zdeněk Hrabě na loňské existenční potíže klubu.

Minulé utkání hokejistů proti fanouškům pamatovala jen trojice Chvátal, Dora a Kurial. Ani tentokrát hokejisté „neponechali nic náhodě“ a nastoupili v kompletním složení. Chyběl jen veterán Barus, který sledoval zápas zpoza plexiskla.

Nevděčné úlohy hájit branku fanklubu se zhostil Jarda Chvátal a nutno dodat, že se držel famózně, i když mu obrana příliš nepomáhala. Nejednou na něj uháněli hokejisté sami. Vždycky však solidárně počkali, až se k nim vrátí alespoň jeden obránce.

Druhou branku hájil od začátku juniorský brankář Josef Michálek, brankářská dvojka Lvů Filip Hübner se zapojil do hry jako útočník. Po přibližně dvaceti minutách hry dokázal fanklub otočil nepříznivý stav 0:1 a na 4:1. Poté vystřídal Michálka v brance útočník Vašek Truhlář, jenž si s Michálkem vyměnil jen hokejku a přilbu za masku.

„Pepa mi před zápasem říkal, ať si vezmu gólmanské věci. Nechtělo se mi, trošku jsem se bál. Nakonec jsem se ale nechal přemluvit. Takový zápas proti fanouškům jsem hrál vůbec poprvé, jen kdysi dávno na základce jsme hrávali po sezoně proti rodičům,“ vzpomněl dvaadvacetiletý štírek.