Hokejová osmnáctka zahájila Hlinka Gretzky Cup drtivou výhrou nad USA

ČTK

Čeští hokejisté vstoupili úspěšně do prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cup hráčů do 18 let, když na úvod programu skupiny A v Břeclavi porazili tým USA 7:2. Domácí vedli po dvou třetinách 3:2, rozdíl ve skóre pak zvýraznili čtyřmi zásahy ve třetí části. Pod vysoké vítězství se podepsal dvěma góly útočník Adam Titlbach, jenž navíc zaznamenal i asistenci.

Čeští reprezentanti do osmnácti let začali Hlinka Gretzky Cup vítězně. | Foto: David Korda