Břeclav - Dorostenečtí hokejisté slováckého hokejového klubu Hodonín v poslední sezóně sestoupili z první hokejové ligy do krajského přeboru.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Drla

Tam nahradili právě břeclavský tým, který loni postup do druhé nejvyšší soutěže regulérně vybojoval. Šance, že se tak utkají proti sobě týmy ze sousedních měst, které přitahují na zimní stadióny nejvíce fanoušků, tak klesly na minimum.



Nejsou ale úplně nulové. Vedení SHKM Hodonín se snaží v těchto letních dnech odkoupit první ligu dorostu od jiného hokejového klubu. „Vedení SHKM i nadále vyvíjí úsilí o převedení soutěže dorostenecké ligy z jiného klubu do Hodonína,“ potvrdil tuto informaci na svých oficiálních stránkách hodonínský klub. Jméno klubu, který by mohl hodonínským dorostencům prodat licenci a tím pádem jim pomoci zpět do vyšší soutěže, ale ze zištných důvodů nebylo zveřejněno.



Jihomoravské derby se tak v současné době bude odehrávat pouze v kategorii 4. a 5. tříd, juniorů a mužů. Příznivci břeclavského hokeje si ale Hodonín v prvoligové soutěži dorostu přejí a shodují se na tom, že by toto utkání bylo jedno z nejatraktivnějších, které by mohli diváci zhlédnout. Jen pro zajímavost, muži SHK Hodonín se na ledě Alcaplast arény představí již v rámci 3. kola druhé ligy v sobotu 20.9. a dá se očekávat vysoká návštěva a velmi bouřlivá atmosféra.

(mat)