Hokejové naděje budou zpět

Břeclav – Hlinka Gretzky Cup letošní rok bude hostit břeclavská Ice Bors Arena. Už po sedmnácté se turnaj národních týmů do 18 let v ledním hokeji v Břeclavi. Turnaj se má konat od 5. do 10. srpna.

Interiér břeclavského zimního stadionu. | Foto: DENÍK/Martin Daneš

Před turnajem sehraje česká reprezentace i přípravné utkání se zámořským soupeřem. Tentokrát si Češi v sobotu 3. srpna vyzvou Spojené státy. Složení jednotlivých základních skupin zatím není známo. „Je jisté, že břeclavské publikum se kromě domácího týmu může těšit i na tým Kanady, obhájce prvenství a největšího favorita,“ sdělil mluvčí radnice Jiří Holobrádek. Stolní tenistka Adámková je nejlepším sportovcem Břeclavska Přečíst článek ›

Autor: David Kvapil