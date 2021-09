„O Jardovi jsem si v poslední době přečetl, že už nemůže hrát a má nadváhu, nám ale proti Litvínovu rozhodl zápas. Pro nás to byl velmi důležitý zápas, protože jsme do něj vstupovali s nulovým bodovým ziskem. Myslím si, že se nám podařilo navázat na výkon z minulého kola s Libercem, kde byl náš výkon už o něco lepší,“ liboval si trenér Kladna David Čermák.

Dalo se ale čekat, že jeho čas v první lajně přijde. Zvláště pokud je v elitní útočné letce jeho dlouhotelý parťák Tomáš Plekanec. Jágr proti Litvínovu strávil na ledě úctyhodných 16:23 minuty a s jeho parťáky byl u všeho důležitého, co nedělní utkání ve vyprodaném azylu v Chomutově nabídlo.

„Už se nepovažuju za hráče, který bude zápasy rozhodovat. Spíše budu hrát ve čtvrté lajně a někdy na přesilovce. Už se předělávám z hráče do role manažera. Nehraju proto, že musím, ale proto, že je to lepší pro náš tým. Z ekonomického hlediska. Vím, že už nejsem schopný hrát na top úrovni. Jsem realista. Vím, jaký hráč jsem byl. Na druhou stranu už jen tím, že budu v kabině, nějaký přínos mám,“ uvedl Jágr ještě před začátkem extraligy.

„Pořád jede! Je neuvěřitelné, co ve svém věku dokáže,“ ocenil devětačtyřicetiletého matadora uznávaný kanadský web TSN. „49letý Jágr dal dva góly v jednom zápase. Po čtyřech utkáních už má statistiku 3+1, tedy bod na zápas,“ napsal ruský server sports.ru, kde Jágr působil v dresu Avandgardu Omsk, se kterým v sezoně 2010/2011 vybojoval mistrovský titul.

Jaromír Jágr může už dnes vstřelit svůj jubilejní 100. gól v nejvyšší tuzemské soutěži. Byl to večer jednoho hokejisty, Jaromír Jágr v pátém kole extraligy proti Litvínovu režíroval vítězství 3:2. Na první branku přihrál, poté se prosadil po pohotové dorážce bekhendem. Aby toho nebylo málo, hrající majitel kladenského klubu rozhodlo vítězství v čase 45:45, když si po střele z úhlu vybojoval odražený kotouč za brankou a po objetí klece překonal Godlu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.