Nadějný útočník má přes svůj nízký věk pestrou minulost v mládežnických výběrech. „Začal jsem ve třech letech v Břeclavi, tam jsem vydržel až do sedmé třídy. Pak jsem se přesunul přes Kometu do Liberce, kde jsme udělali titul. Přes covid jsem hrál ve Zlíně a minulou sezonu jsem se vrátil do Komety,“ jmenoval své bývalé kluby.

Ohera zná trest. Majitel Orlů zaplatí pokutu a má pozastavenou činnost

Ten se postupně adaptuje na dospělý hokej. „Je to největší skok, co jsem v hokeji zažil. Není to jen honění za pukem, jako to bylo v mládežnickém hokeji. Hra má daleko větší řád,“ zdůraznil.

Herní praxi na podzim nabíral i ve druhé lize v dresu brněnské Techniky, za kterou nastoupil do devíti duelů a zaznamenal tři body. „Vzhledem k tomu, že hraju první sezonu mezi muži, vedení mi před začátkem ročníku řeklo, že půjdu na střídavé starty do Brna, abych se rozehrál. Musel jsem si vybojovat šanci,“ vysvětlil Masař.

Ta přišla na začátku listopadu, kdy Znojmo porazilo Kolín. Od té doby nechyběl rodák z Břeclavska ani v jednom zápase Orlů. „Znojmo mám na prvním místě. S kluky trénuju každý den, na Techniku jsem jezdil pouze jako výpomoc na zápasy,“ netajil.

Orli na dně. Krizi odnesl Karlsson i zkušený obránce

Jak popisuje nadějný útočník život profesionálního hokejisty? „Spoustu času strávíme cestováním. Hrajeme po celé republice, pořád jsme na cestách. Na druhou stranu jsem se díky hokeji odmalička učil řád, veškerý harmonogram je naplánovaný a musíme ho dodržovat,“ uvedl Masař.

Díky svému vyvolenému sportu má i nezapomenutelné zážitky. „Několikrát jsem se díky hokeji dostal do zahraničí a poznal krásná místa,“ podotkl.

Kariéru profesionálního hokejisty si však musel vydřít. „Nemám v rodině ani mezi známými nikoho, kdo by prošel hokejem a mohl mi poradit. Všechny věci se učím za pochodu, o to mám větší motivaci. Spousta lidí ze Zaječí mě sleduje a podporuje, chci si i kvůli nim dělat dobré jméno,“ neskrýval Masař.

Ščotka dostal stop na čtyři zápasy. O zákroku se píše i v zahraničí

Toho často podporují na tribuně jeho nejbližší. „Rodiče se sestrou jezdí na mé zápasy pravidelně, několikrát už přijeli i kamarádi,“ dodal.