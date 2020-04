Žádný inline. Hokejoví Lvi plánovali comeback, zhatil jej však koronavirus

Prožívají nezvyklé jaro. Lvi Břeclav totiž pravidelně v těchto dnech zahajovali inline hokejovou sezonu. Letos je kvůli pandemii koronaviru všechno jinak. Veškeré soutěže byly zrušeny a sezona na kolečkách se letos vůbec neuskuteční. „Je to škoda, byl to pohyb navíc v těchto měsících, což je vždy dobře. Navíc to bylo dost přínosné i pro děcka, která si mohla vyzkoušet různé herní varianty a dostávala daleko víc prostoru, protože inline se hraje čtyři na čtyři místo klasických pěti proti pěti," uvedl jeden z břeclavských inline hokejových koučů Libor Kocúr.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Novák