Břeclav - Bez bodů i hráčů. Hokejistům Břeclavi se letos nedaří. Dvě kola před koncem krajské soutěže je klub předposlední, když z třiadvaceti zápasů vyválčil jen šestnáct bodů. Loni přitom Jihomoravanům uniklo play-off jen o tři body.

David Bartal | Foto: HC Lvi Břeclav

Letos v Břeclavi chybí hráči. Na led vyjíždí méně bruslí, než má. „Sezona se úplně nevyvedla. Největší problém je malý počet hráčů. Ročník jsme odehráli prakticky na čtyři obránce, jeden z nich je navíc přeškolený útočník. V takovém složení se nedá hrát. Na tréninky chodilo málo kluků, a pokud jedeme na zápas ve dvanácti lidech, je to špatně,“ žehral kouč David Bartal.



Jeho tým oslabily odchody. „Tři hráči nám odešli do Hodonína. Další dva mladíci tu hráli na začátku sezony, ale pak zamířili do Brna kvůli škole. Máme také hokejisty, kteří ale hrát nechtějí. Jsme v krajském přeboru, hrajeme bez peněz, je to dobrovolné. Některé kluby dávají hráčům odměnu, ale na to nemáme. Jsme rádi, když klukům seženeme dvě hokejky za sezonu,“ přiblížil.