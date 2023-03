Ještě v loňské sezoně zářil v dresu hokejové Komety. V létě se ale americký útočník Peter Mueller přesunul do Vítkovic a včera brněnskému celku přesnou trefou ukončil sezonu.

Brněnští hokejisté (v bílém) padli v šestém utkání s Vítkovicemi 3:4 po prodloužení a sezona pro ně končí. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Tvořili si šancí za šancí. Na ledě v prodloužení dominovali. Jenže gól brněnští hráči nedali a přišel nejkrutější trest. Mueller těsně před koncem prvního prodloužení využil přesilovou hru ostravského celku a rozradostnil Vítkovice.

Naopak Kometa má po prohře 3:4 po prodloužení volno, ve čtvrtfinále padla v šesti zápasech. „Nemůžu hráčům vytknout vůbec nic, smekám před nimi klobouk, jak se k utkání postavili. Nechali na ledě úplně všechno, bohužel prodloužení může vyhrát jen jeden. Možná Vítkovice byly o jeden gól lepší,“ hlesl brněnský kouč Patrik Martinec.

Vyrovnané utkání se několikrát přelévalo na obě strany, Kometa i Vítkovice měly své příležitosti rozhodnout. Nakonec však po brněnském tlaku rozhodla jediná přesná rána bývalého miláčka brněnských tribun. „Série byla o několika detailech, oba týmy předváděly skvělé výkony. Měli bychom vyzvednout i gólmana a speciální týmy. Pořád se mluví jen o přesilovkách, ale hrdinové jsou ti, kteří blokují střely a mají spousty modřin,“ podotkl domácí trenér Martinec.

Dramatické utkání začali lépe hosté, jejichž aktivitu využil Roberts Bukarts v šesté minutě k prvnímu gólu. Kometa se následně dostala do hry a ve druhé třetině dvěma netradičními góly skóre otočila. Jakubu Flekovi sudí dokonce připsali technický gól poté, co vítkovický gólman Aleš Stezka při brněnské šanci posunul bránu.

Jeden ze zlomových okamžiků přišel v závěru druhé třetiny, kdy Vítkovice vyrovnaly devětatřicet vteřin před sirénou, po přestávce pak skóre otočily. „Gól z poslední minuty druhé třetiny mě mrzí, Vítkovicím vlil novou krev do žil, do té doby jsme byli lepší. Byla to nesmyslná branka,“ štvalo domácího lodivoda.

Kometa se rychle dotáhla přesilovkovou trefou Tomáše Kundrátka, od té doby byla aktivnějším týmem. Jenže ze slibných šancí gól v základní hrací době ani v prodloužení nedala, místo toho přišla přesilovková rána Muellera, který v sérii zapsal tři vítězné branky. „Byl to zápas nahoru dolů. Soupeř otočil výsledek, pak se to podařilo nám. Šlo se do prodloužení, ve kterém jak v pohádce hokejista, který hrál dlouho v Brně, zlomil utkání na naši stranu. Postup je obrovský úspěch,“ radoval se vítkovický stratég Miloš Holaň.

Kometa Brno - Vítkovice 3:4 po prodloužení

Třetiny: 0:1, 2:1, 1:1 – 0:1.

Branky a nahrávky: 22. Flek (Koblížek), 24. Okál (Horký, Ščotka), 44. Kundrátek (Zbořil, Strömberg) – 7. Bukarts, 40. Bukarts (J. Stehlík, Mueller), 42. J. Stehlík, 77. Mueller (Raskob).

Rozhodčí: Hejduk, Kika – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 7700. Střely na branku: 46:46.

Konečný stav série: 2:4.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Gulaši (A), R. Černý – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Ondráček, Strömberg, Koblížek – Zaťovič (C), Zembol, Zbořil.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (A), Dej, Lakatoš (C) – Jarůšek, Kotala, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický – Lindberg.