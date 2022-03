"Vyhráli jsme i druhý zápas a jsme za to strašně rádi, že jsme zvládli oba domácí duely. I dnes jsme odehráli dobré utkání, i když jsme prohrávali 1:2. Pak jsme se ale vrátili do zápasu a rozhodli v prodloužení, kde přišla střela od obránce, gólmanovi to vypadlo, já do toho jen bouchl a naštěstí to prošlo za brankovou čáru, za což jsem moc rád," popsal rozhodující moment Faško-Rudáš.

Kometa bude v pondělí odvracet liberecký mečbol. "Zápas mě mrzí hlavně z toho důvodu, že jsme ho měli velmi dobře rozehraný. Myslím, že jsme podali velmi dobrý výkon, ale bohužel jsme si to v závěru nechali proklouznout mezi prsty a pak v prodloužení jsme zápas po dorážce ztratili. Je to velká škoda, protože dneska jsme měli na to, abychom odjížděli s vítězstvím. Taková prohra není pro nás určitě nic příjemného, ale pořád jsme ještě ve hře, byť je to hodně těžká situace, protože Liberec je velmi silný tým. Teď se vše přesouvá do Brna, kde budeme mít fanoušky na své straně," neztrácel naději brněnský trenér Jiří Kalous.

Dokázali jsme, že jsme s Libercem rovnocenní, řekl po strhující bitvě Kalous

Domácí obránce Derner nastoupil do 900. extraligového utkání kariéry, jejíž drtivou většinu strávil právě pod Ještědem. Hostující trenéři se rozhodli pro změnu v brankovišti. V zahajovací sestavě byl oproti pátku, kdy Jihomoravané prohráli těsně těsně 3:4, Tomek místo Čiliaka.

Hokejisté Komety se v touze po vyrovnání série hned od začátku chopili taktovky, ale Bílí Tygři díky brankáři Kváčovi a obětavosti jeho spoluhráčů odolávali bez úhony. A v sedmé minutě sami udeřili. Rychlovský zkusil štěstí z křídla ranou na bližší tyčku a překvapil Tomka. Ten se jen o chvilku později vyznamenal při Klapkově příležitosti. Skórem pak nepohnuli ani domácí Melancon či hostující Ďaloga a Dočekal.

Při přečíslení dvou na jednoho v úvodu druhé části neuspěl Vlach, na druhé straně dokázal zkrotit Muellerovu teč Kváča. Tahoun ofenzivy brněnského klubu si však brzy spravil chuť, když střelou z velkého úhlu zaskočil Kváču a před polovinou základní hrací doby tak zařídil vyrovnání.

Kometa pak měla místy velmi výrazně navrch, jenže Liberečtí mnohdy s pořádnou porcí štěstí odolávali. Dočekal trefil parádně ze vzduchu kotouč v prostoru mezi kruhy a zazvonil na horní tyčku. Slibné možnosti měli pak Horký, Vincour nebo Holík, ale ztroskotali na Kváčovi. Ve 37. minutě nedotáhl ke gólu nebezpečný kontr Klepiš, Bílým Tygrům nevrátil vedení ani Zachar.

V úvodu třetí třetiny přišlo vniveč další přečíslení, které zakončoval Birner. Na druhé straně si přesně po 45 odehraných minutách našel po skrumáži před Kváčou volný kotouč Mueller a poslal do vedení hosty. Brzy nato měli Liberečtí po Zaťovičově faulu možnost hrát první přesilovku zápasu, ale recept na Tomka nenašli. Naopak jen chvilku po jejím skončení ujel domácím Rákos, ale přestože si Kváču dobře rozhýbal, překonat ho nedokázal.

Sebevědomá Kometa před play-off. Úspěch? Titul, míní Zábranský

Na druhé straně nenašel na Tomka recept Faško-Rudáš. V závěru neproměnili svou první přesilovku ani hosté. Liberečtí sáhli takřka minutu a půl před koncem ke hře bez gólmana. Birnera fantasticky vychytal Tomek, ale pak napřáhl na modré čáře Klepiš a 17,2 sekundy před závěrečnou sirénou rozjásal Bílé Tygry. "Sehráli jsme tam špatně buly. Máme tam nějaké pokyny, které jsme nedodrželi na sto procent. Bohužel jsme na zadním mantinelu ztratili puk a nebyli jsme schopní ho vyndat z pásma. Soupeř to pak prostřelil a vyrovnal. To jsou detaily, které taková utkání rozhodují," litoval kouč poražených Kalous.

Šok z inkasované branky se na hostech podepsal. Za vítězným gólem si šli v prodloužení domácí a dočkali se v čase 63:21 zásluhou úspěšné dorážky Faška-Rudáše. Porážku už Brňané neodvrátili ani trenérskou výzvou. "Myslím, že to byl boj od první do poslední minuty. Kometa nás chvílemi tlačila, my jsme měli také nějaké šance. Hráči bojovali a věřili celé utkání. Znovu to mělo trošku podobný průběh jako první zápas. Dali jsme první gól, Kometa zápas otočila na svoji stranu, ale nám se pak podařil závěr. Jsme rádi za druhé vítězství, ale pořád to nic neřeší. Zítra normálně vstaneme a budeme se připravovat zase na další zápas," sdělil po utkání liberecký trenér Patrik Augusta.

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Rychlovský (A. Najman), 60. Klepiš (Šmíd, J. Vlach), 64. Faško-Rudáš (Melancon, Šmíd) - 29. Mueller (Tansey), 45. Mueller (Šik). Rozhodčí: Kika, Sýkora - Frodl, Ondráček. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 4621. Stav série: 2:0.

Liberec: Kváča - M. Ivan, Šmíd, Melancon, Rosandič, Kolmann, Derner - Faško-Rudáš, Gríger, Birner - Zachar, Klepiš, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - A. Najman, Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.

Brno: Tomek - Ďaloga, Bartejs, Holland, Kučeřík, L. Doudera, Tansey - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Krištof, Vincour - T. Šoustal, A. Zbořil, Šik - Rákos, Kollár, Dočekal. Trenéři: Zábranský a Kalous.