Na ledě Uherského Hradiště prohrávali Lvi po dvou třetinách 0:3, ve třetí části ale srovnali a poslali zápas do prodloužení. „Hráčům jsem řekl, že na utkání proti Hradišti jde krásně vidět, že prohrávat o dva nebo tři góly nic neznamená. Vyrovnání kluky nakoplo. Začínají si věřit a nevzdávají se, i když se jim něco nepovede nebo dostanou gól. Pořád šlapou naplno,“ pochvaluje si břeclavský trenér Lukáš Hökl, který na střídačce v polovině října nahradil Filipa Hrbatého.

V sobotním domácím duelu proti Uherskému Ostrohu, který v tabulce aktuálně zaujímá druhou pozici se ztrátou sedmi bodů na vedoucí Hodonín, si břeclavští hokejisté dojem ještě vylepšili. Po přetahované v základní hrací době trefil v prodloužení bod navíc Radek Zháňal. „S domácím zápasem jsem maximálně spokojený. Kluci si v něm spravili chuť po sérii tří proher, kvůli kterým jsme klesli v tabulce. Před utkáním jsme si řekli, co chceme hrát a všichni plnili taktické pokyny na výbornou. Dokázali jsme si, že pokud budeme na ledě předvádět, na čem se domluvíme, můžeme hrát s kýmkoliv,“ těší břeclavského kouče.

Zápas měl podle něj parametry blížícího se play-off. „Utkání bylo velmi kvalitní. Shodli jsme se na tom s trenérem Ostrohu, který už hráče připravuje na vyřazovací část. My se na play-off chystáme od chvíle, kdy jsem tým převzal. Vysvětlil jsem klukům, že je potřeba připravovat se dlouhodobě. Nehrajeme profesionální soutěž, kde se trénuje pětkrát týdně, takže moc času nemáme. Jsem rád, že to kluci chápou, jsou zodpovědní a šlapou jako tým. To je klíč k úspěchu,“ má jasno Hökl.

Střelce Křivánka nám přiválo tornádo, vtipkují fotbalisté Moravské Nové Vsi

V posledních pěti kolech základní části čekají jeho svěřence čtyři duely na stadionech soupeřů a pouze jedno domácí klání. Venku změří síly s Brumovem-Bylnicí, brněnskou Technikou, Blanskem a Hodonínem. Doma přivítají Boskovice. „Závěr základní části bude náročný. Klukům jsem jasně řekl, že každý zápas je třeba brát zodpovědně, abychom se dobře naladili na play-off. V posledním kole se představíme na ledě vedoucího Hodonína. Nepůjde o nic lehkého, ale bylo by krásné jít do play-off po vítězné tečce v posledním kole,“ přibližuje lodivod Břeclavi.

Ten si dal za cíl skončit s týmem do čtvrtého místa v tabulce, a zajistit si tak výhodu domácího prostředí pro start vyřazovacích bojů. „Čtvrtá je v současné chvíli Kroměříž, která má podle mých informací velkou kvalitu. Uvidíme, co přinesou poslední kola, ale velmi rádi bychom se na čtvrtou příčku posunuli,“ popisuje zkušený stratég.

Na koho si přeje narazit ve čtvrtfinále? „Nebál bych se Boskovic, proti kterým umíme zahrát i venku. To by pro nás byl možná nejoptimálnější soupeř. Po víkendu by mi nevadil ani Uherský Ostroh. A nebráním se ani Hodonínu. Derby s ním bývají vyhrocená, mají atmosféru. Nerad bych naopak Kroměříž. Když jsme proti ní hráli v prvním kole, u týmu jsem ještě nebyl. Při druhém vzájemném střetnutí v polovině prosince jsem byl zase mimo ze zdravotních důvodů. Soupeře tedy tolik neznám. Vím jen, že patří k nejsilnějším týmům soutěže. Rád bych někoho, koho dobře znám,“ dodává Hökl.