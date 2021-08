Tým pod vedením hlavního trenéra Filipa Hrbatého se po dlouhé pauze sešel už v polovině července ve vysokém počtu. O místo v prvním týmu bojuje více jak třicítka hráčů. Při takové konkurenci, která ještě pár let zpět nebyla samozřejmostí, je pak možné vyžadovat od mužstva větší nároky.

Vedení klubu se netají vysokými cíly, břeclavští hokejisté by se chtěli pohybovat rozhodně v popředí tabulky Krajské ligy. Všichni vědí, že už nás je letos v kádru víc a že se každý o své místo v sestavě bude muset poprat. Jsem přesvědčený, že i když je to teď na ledě těžší, tak se nám to potom v sezóně bude hodit i vzhledem k tomu, že se chceme prezentovat hokejem, který bude rychlý a hlavně o bruslení. Máme letos vysoké cíle, tak tomu prací musíme jít naproti. Je před námi ještě spoustu práce, ale věřím, že se řítíme vstříc úspěšné sezóně,“ uvedl trenér Filip Hrbatý.

Břeclavští Lvi zatím stihli jen dvě přípravná utkání na trávníku, kde uspěli proti fotbalistům Týnce a Lanžhota B. Od příštího týdne už je ale čekají i první duely na ledě. Hned v tom úvodním hostí ve čtvrtek 19. srpna sousední SHKM Hodonín.

Přípravné zápasy Břeclavi:

19.8. / 18.00 HC Lvi Břeclav - SHKM Hodonín

29.8. / 17.00 HC Lvi Břeclav - Hokej Uherský Ostroh

3.9. / 18.00 SHKM Hodonín - HC Lvi Břeclav

5.9. / 17.00 Slovan Moravská Třebová - HC Lvi Břeclav

10.9. / 18.30 HC Lvi Břeclav - Slovan Moravská Třebová

12.9. / 17.00 Hokej Uherský Ostroh - HC Lvi Břeclav