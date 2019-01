Břeclav – Dvě třetiny se břeclavští hokejisté snažili držet s Valašským Meziříčím krok, avšak rychlé branky hostů z úvodu poslední dvacetiminutovky myšlenku na příznivý výsledek zápasu zhatily. Dva čestné úspěchy Lvů zaznamenal Sedláček a Klimovič.

Lvi podlehli doma Bobrům vysoko 2:9. | Foto: Monika Košťálová

První z brankářů, kdo si v zápase osahal puk, byl meziříčský Mocek. Nikdo však netušil, že to bude na dlouhou dobu naposled. Po úvodní šanci domácích totiž začali útočit převážně hosté.

Svou převahu korunovali v 7. minutě první brankou, kdy Robin Bacul našel přesnou příhrou před branku právě Bokroše a ten otevřel skóre. Valašské Meziříčí ve svých útočných manévrech pokračovalo a Žurek se měl co ohánět. Břeclavští zahrozili až v 10. minutě, kdy symbolický pozdrav pro Mocka vyslal od modré Dora.

Naopak červené světlo za brankou se rozsvítilo na druhé straně. Robin Bacul se ve 13. minutě rozjel až z hloubky obranného pásma a své samostatné akci dal i gólovou tečku.

V závěru třetiny odjel úspěšný střelec na trestnou lavici a Lvům se tak naskytla jedinečná možnost na vstřelení kontaktní branky. To se nestalo, hostujícího brankáře téměř ani neohrozili.

Do druhého dějství měli hosté bleskový vstup a všechny tři góly dokázaly oba týmy vstřelit v prvních pěti minutách. Za nahozeným pukem se rozjel Škápik a dvojice hostujících hráčů, prvně jmenovaný odražený kotouč promáchl a Matějný tak měl před Žůrkem zcela volný manévrovací prostor a také potřebný klid pro zakončení.

Hosté v tlaku pokračovali a v čase 22:52 se radovali z další branky. Zpoza klece našel Lukáš Bacul přesně Tatarčíka a ten pohodlně skóroval. Dalšího odraženého puku využili ve 25. minutě také Lvi, když se před Mockem zjevil Sedláček a snížil na 1:4.

Domácí branka nakopla a snažili se s nepříznivým stavem ještě něco udělat. Bartoš ve spolupráci s Konečným ale úspěšní nebyli a ve 31. minutě mířil Hrůza ke smůle domácích nad.

Břeclavští na svůj zlepšený výkon v posledním dějství už nenavázali. Hned v prvních vteřinách třetiny odjel na trestnou lavici Škápik a jeho vyloučení Bobři využili. Ve 44. minutě se hosté zlobili po sporném okamžiku na brankové čáře, rozhodčí však rozpažil a skóre se tak neměnilo. Meziříčští si to vynahradili o minutu později, kdy vyšachovali břeclavskou obranu a na konci pohledné kombinace stál Tatarčík.

Ve 47. minutě Lvi snížili, když se před Mocka prokličkoval Klimovič a zavěsil. Ještě v téže minutě se ale stihl prosadit i hosté a Bobři tak znovu odskočili na pětibrankový rozdíl. Zbytek zápasu hostující celek už ovládl a dokázal přidat ještě dva zářezy na konečných 2:9.

„Bobři hrají o play–off a bylo to vidět. Pro nás trenéry je těžké kluky motivovat, když je situace kritická a oni hrají zadarmo. Ale podnikáme kroky k tomu, abychom mužský hokej zachránili. Ať už na druholigové úrovni nebo jen krajské. Odchovanci Břeclavi nesmí doplatit na chyby jiných. Chceme přesvědčit břeclavskou radnici o tom, že nepodpora seniorského hokeje do budoucna není to správnou cestou,“ hodnotil situaci kouč Lvů Michal Konečný.

ŠÁRKA LIBENSKÁ

MARTIN DANEŠ