Po pěti porážkách přišla konečně výhra. V pravý čas. Břeclavští hokejisté už potřebovali před startem mistrovské soutěže nějaký pozitivní impuls. Už v sobotu přivítají od 17 hodin celek HK Kroměříž v prvním kole Krajské ligy mužů Jižní Moravy a Zlína.

„Doufám, že se to tímto zápasem všechno správně naladí. Ještě si musím nechat projít hlavou sestavu, jak bude vypadat na mistrovská utkání. Řekl bych, že si o místo v sestavě hodně řekli naši junioři, kteří se v zápasech ukazovali velice dobře. Mrzí mě zranění Průdka, snad bude v pořádku. Doufejme, že do soboty se dají všichni kluci do pořádku a budeme moct na to v plné síle vlítnout,“ uvedl po utkání v Uherském Ostrohu hrající kouč Filip Hrbatý.

Výsledků Lvů v přípravě:

Břeclav - SHKM Hodonín 5:10

Břeclav - Hokej Uherský Ostroh 2:5

SHKM Hodonín - Břeclav 6:4

Slovan Moravská Třebová - Břeclav 5:3

Břeclav - Slovan Moravská Třebová 2:3

Hokej Uherský Ostroh - Břeclav 2:5