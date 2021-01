Přestože břeclavský zimní stadion v říjnu na nějaký čas zcela osiřel, v neděli před Štědrým dnem bylo kolem něj pořádně živo. Fanoušci Lvů poslali svým oblíbencům jasný vzkaz: Sejdeme se před zimákem. „Přišli jsme tam a vůbec netušili, co se bude dít. Pak jsme jen koukali,“ líčil břeclavský kouč Filip Hrbatý.

Když břeclavští hokejisté i hokejistky dorazili na místo, přivítaly je chorály a zářící pyrotechnika v klubových barvách. „Byli jsme překvapení a jsme hlavně rádi, že jsme našli s fanoušky zase společnou řeč. Je příjemné, když hrajeme zápasy a jsou tam s námi. I když se nesejdou v úplném počtu, dělají perfektní kulisu,“ pochvaloval si Hrbatý.

Nyní jsou téměř jedinou možností, jak udržet kontakt s fanoušky, sociální sítě. Tam s nimi komunikuje brankář Michal Martinčík. „Bylo to od nich opravdu nádherné gesto. Myslím, že v naší lize něco takového nemá obdoby. Podpora fanoušků je pro mě velká motivace do hokeje,“ uvedl osmnáctiletý Martinčík.

Návrat na led je přitom v nedohlednu a restart krajské hokejové soutěže se stal už pouze nesplnitelným přáním. „Je hlavně vidět, že podpora i v takové těžké době tam je a na hokej se pořád nezapomíná. To je dobrý pohled do budoucna, že se máme ještě na co těšit,“ pravil Hrbatý.

Jeho svěřenci se po víc než dvou měsících vrátili k tréninku 11. prosince, jenže pouze na týden. „Byla to pro nás hvězdička, že jsme konečně na ledě a situace se zlepší. Všichni jsme si to užili, ale bylo to jen na krátkou dobu. V Břeclavi je led už rozpuštěný, takže jen tak se nikam už asi nedostaneme,“ podotkl břeclavský lodivod.

Ten teď proto nad týmem příliš dohled nemá. „Soustředím se především na juniory, pracuju s nimi a dělám jim online tréninky. Kluci z áčka jsou chlapi, už ví, jak se o své tělo postarat. Navíc mají práci, proto se k nám nemůžou třeba ani připojit. Přípravu nechávám na nich. Pro mě je rozhodující, jak budou vypadat v tréninku,“ uvedl Hrbatý.

Břeclav se v letošní sezoně po čtyřech odehraných kolech nacházela na třetím místě. Po jediné porážce 4:7 s Rosicemi ztrácela na první SHKM Hodonín tři body. „Sezona se nám rozjela slibně a je pro nás škoda, že skončila. Měli jsme něco nachystané a plnili to. Doufám tedy, že si to přeneseme aspoň do příští sezony,“ prohlásil Hrbatý.

V ní počítá s obdobnou sestavou, se kterou bojoval o body na podzim. „Spoléhám, že kluci budou na led zase natěšení. Očekávám minimální ztráty,“ dodal Hrbatý.