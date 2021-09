Břeclavané svého soupeře přestříleli 40:29, jenže hosté z Uherského Ostrohu byli mnohem efektivnější. Pro vývoj vyrovnaného duelu byly klíčové tři slepené góly vítězného týmu na konci druhé třetiny. Obě branky domácích vstřelil Vojtěch Svoboda.

„Do utkání tentokrát nenastoupil náš druhý útok, aby kluci na ledě dostali prostor na tři pětky, ale už teď vím, že v sezóně budeme chtít hrát na čtyři útoky. Od Ostrohu jsme dostali lekci v produktivitě, zejména ve druhé třetině, kdy jsme podle mě měli v utkání převahu, ale Ostroh nás ze šesti střel třikrát potrestal. My když jsme měli šance, tak kromě Vojty Svobody nikdo nebyl schopný puk do brány dostat. Výsledek pro mě stále není tak důležitý, ale vidím aspoň, na čem musíme zapracovat. Teď budeme hrát v pátek a v neděli venku, tam nechám kluky hrát ještě na tři útoky, ať je ještě vidím v zápřahu a poslední dvě přátelská utkání už půjdeme ve čtyřech útočných formacích, ať už to, doufejme výherně, naladíme do prvních mistráků," uvedl pro klubový web trenér Filip Hrbatý.

Na konci tohoto týdne se Lvi představí dvakrát na ledě soupeřů - v pátek od 18 hodin v Hodoníně a v neděli od 17 hodin v Moravské Třebové.