Dva divoké zápasy na domácím ledě mají za sebou v přípravě hokejisté HC Lvi Břeclav. Nejprve zdolali Uherský Ostroh 8:5 a poté podlehli SHKM Hodonín 4:7.

Lvi přehráli Uherský Ostroh 8:5 | Foto: David Korda

Výhru Lvů nad Uherským Ostrohem dirigoval Libor Kocúr, který zaznamenal hned čtyři branky. "Po dlouhé době jsem byl znovu v zápase a chuť do hry byla opravdu velká. Asi není nic konkrétního co by za góly stálo, jde o všechny hráče na ledě a hlavně o štěstí," uvedl pro klubový web spokojený kanonýr.