Domácí hokejisté vyslali na Kotvana v úvodní části třináct střel, ani jeden z těchto pokusů si ale cestu za záda zkušeného brankáře nenašel. Naopak se radovali hosté. V páté minutě otevřel skóre Petr Peš, pro hodonínského kapitána to byla už třetí trefa ve vlastním oslabení v aktuální sezoně. V polovině úvodní periody navýšil vedení hostů svým premiérovým gólem Lukáš Vacula.

Hodonín byl efektivější i ve druhé části. V pětadvacáté minutě zvýšil Matěj Chalupa, přesilovkovou kombinaci pak přesně zakončil Jakub Sajdl .

„První dvě třetiny jsme nehráli absolutně nic. Bylo to z naší strany hodně špatné. Nedokázali jsme si vůbec najít svou roli. Soupeři jsme pak v podstatě nahráli na tři góly. Spoléhali jsme se jeden na druhého, že to za něj odehraje. Nikdo nikomu nepomáhal, nebyl to kolektivní výkon,“ zlobil se po utkání břeclavský asistent Milan Novosedlík.

Neprůstřelnost hostující defenzivy utnul až ve 47. minutě Radim Juránek. Břeclav branka nakopla a z celkem jasného zápasu nakonec bylo pořádné drama. V čase 56:26 Břeclav snížila na rozdíl dvou branek, když souhru celého útoku zakončil Filip Hrbatý. A o pouhých 36 vteřin později měli domácí ztrátu už jen jednoho zásahu. Weber musel v přesilovce SHKM hasit šancí Lvů faulem, po kterém hlavní sudí nařídil trestné střílení. Exekuce se ujal Radim Lenkovič, který snížil na 3:4.

Plány Lvů na vyrovnání ale Baník rychle ukončil. V pokračující přesilovce se po Pešově přihrávce opřel do puku Aleš Dufek a definitivně zlomil domácí odpor.

„V první i druhé třetině jsme dali po dvou gólech a podržel nás Zdenko v bráně. V poslední třetině jsme naopak my Zdenka nepodrželi vůbec. Nechali jsme si dát tři góly a utkání jsme tak zbytečně zdramatizovali. Domácí si zaslouží pochvalu, že to po dvou třetinách nezabalili a využili toho, že my jsme naopak s vidinou snadného dohrání zápasu polevili. Důležité je, že jsme ten závěr zvládli a nejdůležitější je, že vezeme domů tři body,“ poznamenal hodonínský kouč Jan Prčík.

Břeclav - Hodonín 3:5

Třetiny: 0:2, 0:2, 3:1. Branky a nahrávky: 47. Juránek (Novosedlík), 57. Hrbatý (Zháňal, Gabriška), 58. Lenkovič (TS) – 5. Peš (Weber), 10. Vacula (Borot), 25. Chalupa, 36. Sajdl (Venclík, Rýpar), 58. Dufek (Peš). Rozhodčí: Grygera — Czubaj, Kučera. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1.Diváci: 364.

Břeclav: Král (Martinčík) — Dora, Rutkovský, Göndör, Čápek, Schweitzer, Papp (C) — Lenkovič, Svoboda, Zháňal, Juránek, Kocúr, Sedláček, Hrbatý, Novosedlík, Průdek, Gabriška.

Hodonín: Kotvan (Zollpriester) — Směřička, Tomi, Rýpar, Veselský, Běhal, Weber – Dufek, Peš (C), Kuba (A) – Venclík, Sajdl (A), Račický – Vacula, Borot, Chalupa – Zapletal, Krupica, Koubek – Filásek.