Ještě čtyři kola před koncem prvoligové sezony hokejové Lvice z Břeclavi vedly tabulku, ale nakonec skončily druhé za Opavou. I tak jsou v klubu spokojeni.

Zápasy Lvic (v modrém) s Opavou měly velký náboj. | Foto: Petr Widenka

Loni skončily Břeclavanky rovněž druhé jako prvoligový nováček, letos toto umístění zopakovaly. Do poslední chvíle ale bojovaly o nejvyšší příčku, s oběma největšími soupeři z Opavy a Vsetína měly ve vzájemných zápasech vyrovnanou bilanci. A až do posledního kola držely neporazitelnost na vlastním ledě, které jim trochu překvapivě v závěru sebral Uničov. „Se sezonou jsme spokojení. I vzhledem k tomu, že nás v posledních kolech trochu trápila marodka. Skončit dvakrát po sobě na druhém místě není rozhodně špatné,“ upozorňuje trenér David Bartal, který by měl u týmu zůstat i příští sezonu.