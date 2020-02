V posledním kole základní části Krajské ligy ledního hokeje prohráli břeclavští Lvi v Hodoníně 2:4, když jejich branky vstřelili Juránek a Čápek. Prohra už nic nezměnila na tom, že jdou břeclavští hokejisté do play-off z osmé příčky a jejich čtvrtfinálovým soupeřem bude první Velké Meziříčí.

Ilustrační foto. | Foto: David Korda

"Myslím si, že pro oko diváka to bylo v Hodoníně pohledné utkání. My jsme měli bohužel špatný vstup do zápasu, pak jsme se trochu srovnali s tempem a s tím, že jsme vlastně poprvé v sezoně hráli na čtyři útoky. Nedařilo se nám proměňovat šance, do kterých jsme se dostali, ale musím pochválit i našeho gólmana, který pochytal spoustu tutových šancí Hodonína. Je nám samozřejmě líto, že jsme prohráli, ale nic si z toho neděláme. Jdeme do playoff a to je hlavní," uvedl hrající trenér Filip Hrbatý.