Posledních deset sezon strávil ve Finsku s krátkým návratem do rodné Nitry. V nejvyšší finské soutěži oblékal po comebacku v roce 2018 tři sezony dres Kärpätu Oulu, v němž se potkal i s českými reprezentanty Radkem Koblížkem a Liborem Šulákem nebo svým krajanem Patrikem Rybárem, jenž chytal v české extralize za Hradec. Hned ve své úvodní sezoně v Oulu nasbíral 39 bodů v 58 zápasech a patřil mezi opory týmu, který se prokousal až do finále nejvyšší soutěže. „První sezona byla nejlepší, pak se mi nedařilo, jak bych si představoval a poslední sezona byla taková jiná… Přerušovalo se, hrálo bez diváků. Nicméně není se na co vymlouvat, potkal jsem spoustu skvělých lidí a hodně mi to dalo do kariéry,“ zmínil centr nebo levé křídlo.

Velké ambice má i s Kometou. „Chceme mít ty nejvyšší cíle, ale nehodláme si dávat obrovské, ať nic nezakřiknu. Každopádně máme skvělý kolektiv,“ lebedil si slovenský forvard, který umí góly především chystat.

Do Finska zamířil už v sedmnácti letech a zkušenost ze severu si nemůže vynachválit. „Pořád jsem v kontaktu s tamními lidmi. Líbí se mi, že jsou spokojení s tím, co mají a nevymlouvají se. Nikdy jsem neviděl, že by s něčím měli nějaký obrovský problém, jsou skromní. Dalo mi to strašně moc do života už třeba tím, že se o sebe umím postarat,“ pronesl Krištof. Česká extralize by mu ale mohla sedět víc než finská nejvyšší soutěže. „Těžko se mi odhaduje. Ve Finsku se hodně bruslí, je to nahoru dolů. V Česku se hraje víc na puku, to je nám Slovákům bližší,“ poznamenal Krištof.

V aklimatizaci v Brně mu pomáhají také krajané, vždyť v kabině se potkal se čtyřmi dalšími Slováky a asistentem trenéra Jozefem Kováčikem. „Je to lepší mít tolik krajanů v týmu, pomohli mi, co se týče shánění bytu. Řekli mi, která lokalita se vyplatí a taky, co se týče města. Brno jsem vůbec neznal, takže pořád hledám, kde co je,“ doplnil Krištof.