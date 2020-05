Odchovanec břeclavského hokeje Dalimil Mikyska bude v létě opět bojovat o místo v základní sestavě brněnské Komety, kam se vrátil po úspěšném hostování v Energii Karlovy Vary.

Břeclavský obránce Dalimil Mikyska dostal v Karlových Varech konečně pořádnou šanci. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

V uplynulé sezoně nasbíral obránce Dalimil Mikyska nejvíce extraligových zkušeností. Během hostování v Karlových Varech naskočil do pětatřiceti zápasů. Přitom v předchozích sezonách stihl odehrát za Kometu jen osmnáct duelů v nejvyšší soutěži a k tomu osm utkání v Lize mistrů. „Ve Varech jsem byl spokojený. Dostal jsem důvěru a dokázal jsem si, že na extraligu mám. Teď se vracím do Komety, kde se chci opět poprat o místo v sestavě. Za poslední rok jsem se zlepšil a věřím, že se mi to podaří,“ říká dvacetiletý bek.