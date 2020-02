Moravskobudějovické mužstvo letos tvoří převážně mladí hráči, které bývalý reprezentant řídí z pozice kapitána. „Ukazuji jim cestu, jak hrát, přistupovat k hokeji, tréninku nebo dodržovat životosprávu. Snažím se takticky radit, abychom uhráli aspoň pár zápasů. Záleží na nich, jestli si z toho něco vezmou, ale postupně si zvykají,“ uvádí Procházka, který v letošní sezoně zaznamenal sedm branek a osmnáct asistencí.

Jeho tým je poslední ve východní části druhé ligy a za pětatřicet zápasů získal pouhých patnáct bodů. „Jde o kvalitní soutěž, v níž je hodně zkušených hráčů. Je těžké ji hrát s mladým týmem. Bylo už pár okamžiků, kdy jsem si říkal, jestli má cenu pokračovat. Neskousnu žádnou prohru, snažím se ale najít na hře pozitiva a od nich se odrážet. Z bitvy prostě neutíkám,“ říká odhodlaně.

Milan Procházka

- Datum narození: 17. dubna 1977.

- Místo narození: Valtice.

- Kariéra: Znojmo, Pardubice, Karlovy Vary, Chomutov, Kadaň, Žilina (Slovensko), Přerov, Eppan/Appiano (Itálie), Moravské Budějovice.

- Reprezentace: 10 startů.

Sil má po pětadvaceti letech profesionální kariéry stále dost. „Pořád se udržuji a teď se dokonce připravuji na štafetový běh od pramene Vltavy až do Prahy. Neustále musím něco dělat. Jezdím na kole, běhám nebo jsem v posilovně. Samozřejmě zajdu na pivo s kamarády, ale když mi změříte fyzickou kondici, jsem o dost mladší,“ pochvaluje si Procházka.

Na ledě se objevuje denně a hokejem se živí doteď. Kromě kabiny v Moravských Budějovicích vede Procházka znojemskou mládež. „Ukázal jsem dětem mistrovské prsteny i medaile a motivuji je, že když budou makat, uspějí. Jsem hlavní trenér u 4. a 5. třídy a pomáhám i ostatním kategoriím. Dělám si licenci B a chci ji dokončit. Trénování mě momentálně strašně baví, ale nevím, co bude třeba za dva roky,“ zamýšlí se.

Znojemský odchovanec naskočil poprvé do české extraligy teprve v devatenácti letech v dresu Pardubic. „Už jako mladý jsem měl věci v hlavě srovnané. Dělal jsem pro hokej vždy maximum, trénoval navíc a dodržoval životosprávu. Kluci šli na pivo a já běhal schody,“ popisuje začátky mezi dospělými.

Po návratu do Znojma se radoval z postupu mezi českou elitu a v roce 2009 slavil s Karlovými Vary mistrovský titul. „Zážitek, na který nikdy nezapomenu. Jsem ale rád za každou zkušenost, protože hokej miluji. Na každý rok v kariéře strašně rád vzpomínám,“ praví po letech. Přes Chomutov, kde podruhé v kariéře vybojoval postup do extraligy, se vrátil do Znojma.

Kromě rakouské EBEL ligy ve Znojmě se představil za hranicemi na italské misi v Eppan/Appi-ano a jednu sezonu okusil v nejvyšší slovenské soutěži v Žilině. „V Itálii jsem strávil krásné tři měsíce a litoval, že jsem neodešel hrát hokej ven mnohem dřív. Když jsem byl ve Znojmě, přišly nabídky z Finska nebo Ruska, ale kvůli platné smlouvě mě vedení nepustilo. Měl jsem trochu smůlu, podíval bych se do zahraničí, ale přesto mám hezkou kariéru,“ podotýká Procházka.

PAVEL ŠŤASTNÝ