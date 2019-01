Břeclav - Souboj dvanáctého týmu s desátým slibuje na středeční podvečer vyrovnanou podívanou, podobného názoru jsou i bookmakeři sázkových kanceláří. Pro Břeclav už se čtyři kola před koncem nadstavby stal hlavní prioritou boj o místo v předkole play off a vede si nadmíru dobře.

Na poslední příčku zajištující účast v předkole má náskok dvou bodů. Břeclav zvládla všechna utkání s tabulkovými sousedy a může už tajně myslet i na jedenáctou pozici, to v případě, že Zubry porazí a Nový Jičín nečekaně zaváhá s již jistě sestupujícím Velkým Meziříčím. Na to si ovšem musíme počkat až do středy.

Jen pět bodů z posledních osmi zápasů dokázali vybojovat přerovští hokejisté. Po výměně trenéra a povedené sérii zápasů přišel útlum, který zatím nemá konce a ambiciózní Zubři tím pádem ještě nemají účast v předkole play off jistou. K té by jí stačilo přivézt si z Břeclavi nějaké body. Jejich cíle ale směřují výše, podle slov útočníka Kočary by se rádi podívali do regulérního play off. Z posledních osmi zápasů dokázaly bodovat naplno jen v Pelhřimově a dva body si odvezly z orlovské tvrze. Většinu problémů hanáckého týmu letos působí jejich nevyprazdňující se marodka a svou roli na nezdarech nesou i individuální chyby v obraně Zubrů, kterých se mladí obránci dopouštějí. Naposled je to stálo body v domácím utkání s Bobry. Bylo to už čtvrté domácí utkání Zubrů, ve kterém nebodovali a pověst jejich stadionu jako nedobytné pověsti už dávno vzala za své.

Posledních pět utkání soupeře:



Nový Jičín – Přerov 2:1

Uničov – Přerov 5:2

Přerov- Hodonín 2:4

Orlová – Přerov 2:3 p.p.

Přerov- Valašské Meziříčí 1:4

To Břeclav má momentálně mnohem příjemnější starosti. Vyhrála tři poslední zápasy v řadě a v poslední době doma neprohrává, porazit ji doma dokázal jen Šumperk. Navíc ji na rozdíl od ostatních týmů netrápí ani rozsáhlá marodka, což ji nad soupeři poskytuje výhodu. S každou výhrou Břeclav stoupá tabulkou, výhry ve Velkém Meziříčí, s Prostějovem a ve Žďáru nad Sázavou ji vynesly až na dvanáctou pozici. A její postup se nemusí zastavit ani s Přerovem, jedenáctá příčka je na dohled, soupeři ale budou čím dál náročnější, Přerovem počínaje. Břeclav se však v posledních utkáních může spolehnout na produktivitu Tomáše Prachaře, který za poslední tři utkání stihl vstřelit sedm branek.

Průběžná tabulka po 42.kole (z celkových 46.)

---

10. Přerov 55

11. Nový Jičín 52

12. Břeclav 50

13. Žďár nad Sázavou 48

15. Prostějov 46

15. Pelhřimov 45

16. Velké Meziříčí 32

První vzájemné utkání v Přerově Břeclav prohrála 2:5, když o výhře rozhodli Zubři dvěma slepenými góly během dvou minut třetí třetiny. Ani na domácím ledě se Lvům nedařilo, za stavu 0:3 hráli Břeclavští v posledních minutách vabank a podařilo se jim snížit minutu před koncem na 2:3. Utkání tehdy ukončil technickým gólem z poslední minuty Sprušil a stanovil tak konečný výsledek 4:2 pro Přerovské. Lepšící se Břeclav ale ve třetím vzájemném zápase dokázala uloupit z ledu Přerova všechny tři body za výhru 4:3.



Přerov letos vystřídal v brance již sedmero borců v maskách. Většinu druholigových utkání ale po nezdarech konkurentů v brance odchytal třiadvacetiletý přerovský odchovanec Zdeněk Krejčí (3,52), kterému nejnověji vypomáhá zlínský odchovanec Dalibor Sedlář (2,45), toho času ve službách Olomouce. Ta už z play off první ligy vypadla a Sedlář tak sezónu dochytá v Přerově jako gólmanská jednička. Obrana Přerova je velmi mladá, nade všechny ale ční čtyřiadvacetiletý bek Radomír Pála (14+11), který je šestý v bodování obránců letošního ročníku. Až z odstupem za ním je Daniel Faltýnek (4+10), toho času však na listině zraněných. V útoku je nejnebezpečnějšími akvizicemi Přerova pro soupeřovy brankáře střelec Tomáš Martinák (20+6), Antonín Sprušil (8+20) a Pavel Hanák (9+14).

Břeclavský kouč Stloukal bude mít k dispozici relativně kompletní kádr, chybět bude jen bek Strýček, který bude jedno utkání absentovat za dva tresty do konce utkání, které už v letošní sezóně obdržel. To trenér Přerova Lubomír Oslizlo má jiné starosti, různé zdravotní trable vyřadili z jeho kádru obránce Ruska s Faltýnkem a útočníky Korčáka, Ditricha, Žibritu, Koláře a naposledy i Kohúta.



Utkání HC Břeclav – HC Zubr Přerov začíná ve středu 25.února 2009 od 18.00 na zimním stadionu v Břeclavi.

Předpokládané sestavy:



HC Břeclav: Chvátal (Žurek) - Pazdera, Popela, Novák, Laga, Strapko, Macháček, Koš - Čikl, Barák, Hrůza - Nohel, Karný, Prachař – Mífek, Balát, Vaněček - Kroupa, Kuriál



HC Zubr Přerov: Sedlář (Krejčí) - Pala, Novák, Kubala, Halouska, Ryšánek, Vlček, Prinke - Kočara, Sprušil, Martinák - Staša, Hanák, Mališka - Menšík, Kupec, Vencel - Blaheta



