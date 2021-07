Na nedávném výběrovém kempu v Kroměříži se do týmu osmnáctiletých prosadil Adam Abazaj, mezi šestnáctiletými je pak Matyáš Bohatý. Navíc další dva lvi jsou mezi náhradníky – Marek Zapletal ve starší kategorii a Lukáš Suchyňa v mladší.

Oba české celky budou ve Švýcarsku obhajovat tituly mistrů Evropy, přičemž u loňského triumfu byl také Adam Abazaj. „Je super, že jsem se do týmu dostal. Jedeme s klukama obhajovat titul a budeme se snažit předvést ve Švýcarsku opět co nejlepší výkon,“ uvedl pro klubový web břeclavský talent.

Další zástupkyni má břeclavský klub i v reprezentaci hokejistek do 16 let. Na reprezentační sraz do Blanska obdržela pozvánku Tereza Vališová.