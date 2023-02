Diváci v Uherském Ostrohu nemrzli ani se nenudili. Na to fakt nebyl čas. Oba týmy nabídly fanouškům parádní podívanou, jako by šlo o všechno.

„Člověk by si myslel, že dneska začalo play-off,“ poznamenal domácí trenér Ivan Klauda. „Utkání mělo snad úplně všechno. I díky soupeři se hrál výborný hokej. Klobouk dolů před všemi. Kluci to hrají po práci, přesto se obětují pro tým, klub i diváky.,“ oceňuje.

Svěřence chválil i břeclavský kouč Alois Miklík. „Byl to oboustranně velice kvalitní zápas. Mělo to opravdu parametry play-off, na které už se chystáme,“ říká zkušený trenér.

Duely Ostrohu s Břeclaví baví. Pokaždé jsou napínavé, vyhecované, hráče bolí. Stejně tomu bylo i tentokrát. „Hrálo se opravdu na krev,“ přikyvuje Klauda.

„Všechny zápasy s nimi jsou vyhecované. Někdo od nich hrál za nás a obráceně. Břeclav navíc potřebovala body, aby přeskočila Kroměříž a skončila třetí. Chtěla u nás vyhrát ani my jsme se však nechtěli vzdát,“ říká Klauda.

Podle Miklíka šlo i o prestiž. „Já jsem Uherský Ostroh před dvěma lety trénoval, jsou tady i jiné vazby. Věděli jsme, co by na domácí mělo platit, nakonec jsme neměli potřebné štěstí. Utkání bylo vyrovnané, šance měly oba týmy. Soupeř je na rozdíl od nás proměnil, proto vyhrál,“ míní hostující kormidelník.

Tři body zdarma. Spartak kvůli marodce soupeře vyhrál kontumačně

Střetnutí ovlivnila vyloučení i zranění hráčů. Ostrožané ve 25. minutě přišli o obránce Andrýska, který za faul kolenem vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání, zápas nedohráli ani Juračka (podezření na otřes mozku) s Lumírem Galuškou (vyhozené rameno).

„Zranění k hokeji patří, to je normální věc,“ míní Miklík. I jeho svěřenci dostali pořádně naloženo, souboj na Slovácku je pálil.

Mimo to domácím scházel taky Vilém Galuška a nemocný kanonýr Mika. „Jsme rádi, že jsme zápas zvládli i bez svého nejlepšího střelce,“ těší kouče. „Vzali to na sebe druzí hráči, kteří dali důležité góly,“ přidal spokojeně.

Dvakrát se v závěru prosadil obránce Rauš, v úvodní části otáčeli výsledek Stránský s Červenkou.

Ostrohu navíc fungovala i defenziva, spolehlivý byl také gólman Dolíška. „Po minulém zápase v Boskovicích, kde jsme to trochu podcenili, jsme změnili přístup a zlepšili se,“ pochvaluje si Klauda.

Břeclavští ale protivníka trápili, šance na body živili až do samotného konce. V 56. minutě ale domácí po trefě obránce Rauše odskočili na 3:1, domácí zadák pak při power-play soupeře ranou přes celé kluziště zpečetil triumf domácích, když parádně trefil prázdnou bránu. Bylo hotovo!

Hokejisté Uherského Ostrohu mají díky výhře jistotu druhého místa, Břeclav je nyní čtvrtá, ale ve zbývajících dvou kolech se může posunout nahoru, nebo i v tabulce ještě klesnout.

„Soupeře si nevybíráme, nekalkulujeme. Jak to přijde, tak to bude. My chceme hrát hokej, mít z něho radost. Play-off si užijeme a třeba i někam dojdeme,“ dodal s úsměvem Miklík.

Krajská hokejová liga jižní Moravy a Zlína, 21. kolo -

HOKEJ UHERSKÝ OSTROH – HC LVI BŘECLAV 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Stránský (J. Zalubil, Kukuliš), 15. Červenka (J. Zalubil, Andrýsek), 57. Rauš (Pe. Flora, Hlůšek), 60. Rauš (J. Zalubil) - 6. Vaněk (Gabriška, Zháňal). Rozhodčí: Šmíd - Malý, Tkáč. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 250.