V Karlových Varech jste odehrál skoro celou loňskou sezonu a letos se opět vrátil na hostování. Co bylo hlavním důvodem?

Tady ve Varech jsem dostal šanci a prostor minulou sezónu. Po ní jsem doufal, že se dostanu na tuhle sezónu do základu Brna. Nic tomu ale v srpnu nenasvědčovalo a Vary měly zájem, tak jsem šel rád zase do Energie.

Jaké je zázemí v lázeňském městě ve srovnání s Kometou?

Dá se říct, že zázemí je tady podobné. Myslím, že v extralize jsou všechna na nejvyšší úrovni. Nic nám tu nechybí. Měl jsem tady hned po příjezdu zajištěné bydlení přímo v centru, kousek od bytu, ve kterém jsem bydlel minulý rok.

V týmu máte řadu mladých hráčů, ale třeba také například ikonu karlovarského hokeje Václava Skuhravého. Jak si rozumíte?

Musím říct, že v kabině se to nedělí na mladé a starší hráče, všichni si rozumíme, mluvíme spolu o všem. Venca Skuhravý je super člověk a kapitán. Je s ním velká sranda a v kabině nezavře pusu.

Jak jste v této sezoně spokojený se svými výkony?

Začátek sezóny byl chaotický. Nebyl jsem v sestavě a spíš čekal na šanci, které jsem se nakonec dočkal. Doufám, že moje výkony pomáhají týmu co nejvíc.

V čem je tato sezona jiná, kromě toho, že hrajete bez diváků v hledišti?

Jiná je v tom, že byla na nějakou dobu pozastavená. Všechny zápasy se musejí dohrát a bylo jich dost. Bez fanoušků to není ono, ale nemůžeme si stěžovat. Jsme rádi, že můžeme vůbec hrát. Jako každý tým se dvakrát týdně testujeme.

Váš bývalý spoluhráč z Komety a mládežnických reprezentačních kategorií Filip Král se už objevil v hledáčku Filipa Pešána a nastoupil ke svým prvním zápasům v seniorské reprezentaci. Ubírají se vaše myšlenky také tímto směrem?

Jsem rád, že se tam Filda dostal. Určitě si to svými výkony zasloužil. Každý by chtěl jednou reprezentovat svou zem i v seniorském hokeji. Snad se mi to jednou povede.

Jaké jsou vaše nejbližší hokejové cíle?

Aktuálně je to teď play-off, nejdůležitější část sezóny. Dál teď nekoukám.

Jezdíte se občas podívat také domů do Břeclavi?

Když máme nějaké delší volno, což se moc nestává, jezdím domů. Někdy máme jeden den volna a to nemá smysl jezdit. Je to cestování navíc a člověka to spíš unaví.

