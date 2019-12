„Takových zápasů moc není. Nebylo to o mně, ale o celém týmu. Šlo o zábavu a bylo fajn být její součástí. Vše se nám dařilo od začátku, všechny puky šly za námi,“ popsal hrdina pondělního večera, jenž zaznamenal první třígólový večer v extralize.

Po návratu z Ameriky má působivou formu. V šesti zápasech zaznamenal čtrnáct bodů za sedm gólů a stejný počet asistencí. „Je těžké dávat branky. Vděčím za ně svým spoluhráčům a kolegům z lajny. Snažím se zlepšovat ve vyhledávání ideální pozice pro střelu,“ zmínil jedenatřicetiletý americký snajpr.

ZTRÁTA CENTRA

Jednu a dost výraznou kaňku ovšem včerejší večer zanechal. Ve druhé třetině totiž nešťastně narazil nejproduktivnější hráč Komety Petr Holík, jehož museli z ledu odnášet na nosítkách.

Náraz odneslo jeho koleno a kotník. Po rentgenu ještě nebylo jasné, o jaký problém se přesně jedná a jak dlouho bude první brněnský centr se zraněním laborovat. „Je to pro nás hořká situace, s níž si musíme poradit. Ten kluk hraje v životní formě a stane se mu něco takového. Zatím nevíme, na jak to bude dlouho. O faul nešlo,“ řekl po zápase asistent trenéra brněnského celku Kamil Pokorný.

Holík prokázal své schopnosti i v pondělním duelu, v němž nahrál na čtyři branky.

Brňanům kromě nešťastného okamžiku v pondělní partii vše vycházelo od úvodních minut. Nebohé Západočechy načal v sedmé minutě Mueller a modrobílí postupně sevřeli soupeře do kleští, které do konce zápasu neuvolnili. „Kromě té kaňky v podobě zranění Holase šlo o ideální zápas. I výkon byl skoro ideální,“ poznamenal útočník brněnského celku Jan Hruška.

Brňané díky třetí výhře v řadě poskočili v tabulce ze sedmého na páté místo právě před Karlovy Vary a taky před Třinec. V novém roce nejprve zamíří do Hradce Králové, kde sehrají duel v pátek od šesti hodin večer.

Kometa Brno - Karlovy Vary 9:1 (2:0, 4:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 7. Mueller (P. Holík, Pyrochta), 18. Orsava (Svozil, Hruška), 21. Mueller (Zaťovič, P. Holík), 26. Rákos (Hruška), 28. Zaťovič (P. Holík, Mueller), 31. Mueller (Zaťovič, P. Holík), 45. Plekanec (Mueller), 49. Vincour (Mueller, O. Němec), 50. Baranka (Orsava) – 32. T. Rachůnek (Flek, Plutnar)

Rozhodčí: Šír, Úlehla – Bryška, Rožánek.

Diváci: 7700 (vyprodáno).

Střely na branku: 31:18.

Zblokované střely: 13:6.

Vyloučení: 1:2.

Využité přesilovky: 2:0.

Kometa: Vejmelka – Malec, O. Němec, Pyrochta, Baranka, Gulaši, Svozil – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Vincour, Plekanec, L. Horký – Hruška, Rákos, Orsava – Dočekal, Kusko, Kucsera – Kunc.

Karlovy Vary: F. Novotný (21. Bednář) – Šenkeřík, Graňák, Šafář, Plutnar, D. Mikyska, Eminger – T. Rachůnek, Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Černoch, Raška I, Vondráček – Koblasa, Skuhravý, Kohout.