Český tým se sešel už v sobotu v Rokycanech, v tomto týdnu jej čekají tři duely ve švýcarském Davosu s domácí reprezentací. „Na hráčích je vidět malá zápasová praxe z minulé sezony. Proto strašně kvituju, že ve většině republiky jsou namražené ledy a snažíme se tu ztrátu dohánět, za což patří dík všem trenérům a lidem kolem. I kvůli covidové situaci jsme neměli prostor na větší počet kempů, kde bychom hráče dostávali do určitých situací a řízené hry,“ povzdechl si trenér Jakub Petr.

V širší nominaci osmnáctiletých jsou i dva hráči ročníku 2005 – trenérův syn Dominik a Eduard Šalé z brněnské Komety. A to ještě není vše! Velkou raritou je zlínský odchovanec Adam Jecho, který aktuálně působí ve finském klubu Tappara Tampere. To je dokonce ročník 2006! „Já ho znám dlouho, je to na svůj věk fyzicky vyspělý hráč. Je pravda, že v našich poměrech to asi není zvykem, ale třeba i letos na mistrovství světa jsme viděli, že tam byli hráči až o dva roky mladší,“ poznamenal Petr.

Širší nominace českého týmu

Brankáři: Michael Schnattinger (Kometa Brno), Jan Špunar (Olomouc).

Obránci: Tomáš Cibulka (Liberec), František Němec (Kometa Brno), Denis Puchala, Matěj Prčík (oba Vítkovice), Filip Krajčík (Karlovy Vary), Marek Alscher (Lahti, Finsko), Aleš Čech (Oulu, Finsko), Zdeněk Dobeš (De Smet Jesuit High, USA).

Útočníci: Jakub Hujer (Liberec), Marek Soukup (Plzeň), Matyáš Šapovaliv (Rytíři Kladno), Eduard Šalé (Kometa Brno), Šimon Slavíček (Slavia Praha), Jiří Kulich, Robin Sapoušek, Dominik Rymon, Samuel Šmajda (všichni Karlovy Vary), Jonáš Jungwirth (Jihlava), Adam Bareš (Lahti, Finsko), Dominik Petr (Rauma, Finsko), Adam Jecho (Tappara Tampere, Finsko), František Formánek (Pardubice), Filip Juříček (Jyväskylä, Finsko).

Už přímo v Břeclavi absolvuje český celek generálku s výběrem USA, s nímž se střetne v sobotu 31. července od půl sedmé večer. Ve skupině se pak postupně utká se Švýcarskem, Finskem a Ruskem. Ve druhé skupině v Piešťanech hrají kromě domácího mužstva ještě USA, Švédsko a Německo. Turnaje se letos nezúčastní tým Kanady. „V Kanadě zrušili veškerý program mládežnických reprezentací pro toto léto, takže varianta, že by Kanaďané přece jenom přiletěli díky zlepšení situace, vůbec neexistovala,“ vysvětlil mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund neúčast tradičního účastníka.

Otázkou zůstává přítomnost diváků na tribunách. Zatím pořadatelé živí naději, že by na stadion mohli za určitých podmínek dorazit. „Bude záležet na aktuální epidemiologické situaci a vládních nařízení. Podle nich se samozřejmě musíme řídit. Zatím počítáme s fanoušky na tribuně,“ uvedl Zikmund.

PROGRAM TURNAJE

Pondělí 2. srpna:

15:30 Rusko – Finsko (sk. A, Břeclav)

15:30 Německo – Švédsko (sk. B, Piešťany)

19:00 Česko – Švýcarsko (sk. A, Břeclav)

19:00 Slovensko – USA (sk. B, Piešťany)

Úterý 3. srpna:

15:30 Rusko – Švýcarsko (sk. A, Břeclav)

15:30 Švédsko – USA (sk. B, Piešťany)

19:00 Česko – Finsko (sk. A, Břeclav)

19:00 Slovensko – Německo (sk. B, Piešťany)

Středa 4. srpna:

15:30 Finsko – Švýcarsko (sk. A, Břeclav)

15:30 USA – Německo (sk. B, Piešťany)

19:00 Česko – Rusko (sk. A, Břeclav)

19:00 Slovensko – Švédsko (sk. B, Piešťany)

Pátek 6. srpna:

15:30 zápas o 5./7. místo (Břeclav)

15:30 zápas o 5./7. místo (Piešťany)

19:00 1. semifinále (Břeclav)

19:00 2. semifinále (Piešťany)

Sobota 7. srpna:

17:00 finále / zápas o 3. místo (Břeclav)

17:00 finále / zápas o 3. místo (Piešťany)