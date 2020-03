V základní části skončili Lvi osmí, takže je ve čtvrtfinále play-off čekal lídr soutěže z Velkého Meziříčí. Tomu nakonec podlehli, ale zejména v prvním utkání byli favoritovi vyrovnaným soupeřem.

„Celkově se mi celá sezóna nehodnotí lehce. Je to můj první rok jako trenéra u mužů a v krajské soutěži jsou podmínky specifické. V této sezóně jsme ze začátku platili příspěvky a také si museli sami kupovat hokejky, což v jiných klubech asi neznají. Tím se ale u kluků projevila láska k hokeji,“ uvedl hrající trenér Filip Hrbatý.

Přes všechny obtíže však šly výkony týmu postupně nahoru. „Před sezónou jsme si stanovili dva cíle. První byl jednoznačně postoupit do play-off a druhý byl začlenit mladé hráče z juniorky a dorostu do kádru A-týmu. Z břeclavské mládeže jsme do utkání vyzkoušeli hned jedenáct hráčů, kteří si svýmy výkony řekli o své místo v A-týmu i v další sezóně. Podařil se i postup do play-off , do něhož jsme mohli podlé mého názoru postoupit i z vyšších příček. Nebudu ale neskromný, protože jsme také nemuseli postoupit vůbec. Cíle jsme splnili a dále budujeme tým. Věřím, že příští rok se nám podaří ještě lepší umístění v základní části,“ dodal Hrbatý.