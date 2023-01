Ten své svěřenky v loňském ročníku dovedl ke třetímu místu v tabulce. „Od sezony 2018/2019, kdy jsme se zaregistrovali do soutěže, hrajeme na špici tabulky. Nikdy jsme neskončili hůř než třetí. Loni do toho trošku promluvil covid. Týmy odkládaly zápasy, když nebyly v plné sestavě. My jsme se pokaždé snažili vyjet s tím, co máme. Ve výsledku to ovlivnilo konečné umístění a po smolné porážce jsme skončili až třetí,“ popisuje.