Duel s Blanskem nezačali domácí nejlépe, když po první třetině prohrávali 1:3. Zlepšeným výkonem od druhé třetiny však dokázali zápas otočit. „Do utkání jsme vstoupili aktivně a taky dali pěkný gól, ale zase vlastními chybami jsme soupeře nechali výsledek otočit. Pak se zase musíme nadřít a dohánět soupeře. Nehrajeme špatný hokej, ale srážíme se hroznými chybami,“ uvedl k utkání pro klubový web hrající trenér Filip Hrbatý, který vstřelil Blansku dvě branky.

V Uherském Hradišti Lvům opět výsledkově utekla úvodní třetina, kterou prohráli 0:2. Ve třetí třetině sice dokázali snížit zásluhou Gabrišky, jenže domácí Červenka v 45. minutě jistil výhru. Zajímavostí utkání byl velký počet vyloučení, rozhodčí rozdali celkem 61 trestných minut, z toho 43 na straně Uherského Hradiště.

„Ze začátku všechno nasvědčovalo pro naší výhru. Přehrávali jsme soupeře, vycházely nám i kombinace v útočné třetině. Měli jsme dobré střely, které se bohužel neujaly. Asi od druhé poloviny první třetiny soupeř změnil styl hry a začal forčekovat už v našem obranném pásmu. Hromadily se naše chyby a po prvním vyloučení, jsme inkasovali. Od toho momentu jsme hráli zle. Těžko jsme přecházeli do útoků a ještě hůř do obranného systému. Domácím pomáhaly i naše nepřesné přihrávky. Soupeř hrál tvrdě a až nesportovně. Bylo tam hodně vyloučených na obou stranách. Na konci zápasu jsme chtěli ještě zabojovat, ale dobře chytající domácí brankář nám to překazil,“ poznamenal asistent trenéra Milan Novosedlík.