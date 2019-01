Nymburk, Břeclav – Prokletí břeclavských hokejistů proti Nymburku trvá. Ani poosmé proti středočeskému soupeři nevyhráli. Domácí šli do vedení už ve třetí minutě, Martin Bartoš ale bleskově srovnal. Další puk za svá záda pustil Žurek, který měl v břeclavské brance letošní premiéru, až půl minuty před koncem první třetiny. Domácí pak ve zbývajících dvou dějstvích vstřelili po jedné brance a dopracovali se tak v poklidu k vítězství 4:1.

Petr Žurek v brance Břeclavi byl proti dorážkám nymburských hokejistů bezmocný. | Foto: Vlastimil Čech

Na první branku čekalo 240 diváků na nymburském zimním stadionu jen necelé tři minuty. To otevřeli skóre domácí hokejisté. Již v polovině třetí minuty Dvořák vyhrál bully, Šimek tvrdě vypálil a jeho ránu tečoval do sítě Břeclavi Martinec.

Domácí se ale neradovali z vedení dlouho. Po zmatcích před nymburskou brankou vyrovnal břeclavský Martin Bartoš. Byla to pro něj pátá branka v sezoně. Ve vlastním oslabení potom ujel nymburský Sedlák, ale na šestatřicetiletého Žurka nevyzrál.

V závěru třetiny nevyužili Lvi minutu a půl dlouhou dvojnásobnou přesilovku, přestože šance na vstřelení druhé branky měli. A tak po jejím skončení přišel trest. Šimek znovu pálil od modré a důrazný Jonáš pohodlně dorážel do prázdné brány – 2:1.

„Stejně jako proti Hodonínu jsme nehráli špatně, v tom mé zklamání netkví. Ani poměr střel nevypovídal o tom, že by nás domácí nějak přetlačili. Zásadní rozdíl byl v tom, že my jsme netrefili ani prázdnou branku, a že jsme pár tutovek měli. Naopak domácí nás potrestali v přesilovkách. Dostali jsme tři góly jako přes kopírák. Střela od modré, puk se odrazil k úplně volnému hráči, který neměl problém skórovat. Žurek byl proti takovým střelám bezmocný," přiznal trenér Břeclavi Michal Konečný.

Gólovou radost už mu jeho svěřenci nedopřáli. V polovině utkání se Nymburk díky přesilovce dostal do velkého tlaku, který ale hosté ustáli. Přesto ještě do konce druhé třetiny potřetí inkasovali, když se po opakované dorážce prosadil Velechovský.

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky se po dorážce prosadil znovu Velechovský a utkání bylo prakticky rozhodnuté. Lvi sice ještě občas zahrozili, vše ale jistil výborný gólman Matoušek. Naopak Petra Žurka na druhé straně muselo od dalšího gólu po střele Tregla zachraňovat břevno.

„I když nám v obraně chyběl Směřička a další dva nemocní beci Novák s Fišerou, nebránili jsme špatně. Ale na jeden gól se těžko vyhrává. Na středu na zápas s poslední Chotěboří budu chtít alespoň dva obránce z juniorky Komety Brno. Uvidíme, jestli nám je půjčí," dodal Konečný.

NED Hockey Nymburk – HC LVI Břeclav 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Martinec (K. Šimek, Dvořák), 20. Jonáš (M. Šimek, Malínský), 35. Velechovský (Sedlák, Stehlík), 44. Velechovský (Sedlák, Šefl) – 4. Bartoš (Popolanský, Zábranský)

Rozhodčí: Veinfurter

Vyloučení: 7:6 Využití: 2:0

Diváci: 240

Poměr střel: 43:36

Sestavy:

NED Hockey Nymburk: Matoušek – Velechovský, Cicvárek, Vlach, Šefl, K. Šimek, Sem – Velechovský, Stehlík, Sedlák – Tregl, Šimek, Jonáš – Dvořák, Štěpán, Martinec – Bílek, Drda

HC LVI Břeclav: Žurek – Dora, Šaur, Dufek, Koukal, Dittrich, Nekoranec – Jurča ©, Kurial, Beneš, Bartoš M., Popolanský, Zábranský, Bartoš O., Lechner, Bolfík, Zháňal

Kouč Lvů věří v lepší časy

Břeclav – Přesně v polovině základní části jsou hokejisté Břeclavi v tabulce druhé ligy sedmí, se ziskem jednadvaceti bodů. Není to žádný zázrak, přesto břeclavští hokejisté v některých ohledech předčili očekávání trenéra Michala Konečného. Výhry ale Lvům přibývají jen zřídka. Naopak těsné prohry se kupí.

„Nálada v kabině není špatná. Jen to nedokážeme často přenést na led. Chybí nám hlavně body z domácích utkání s Kolínem (3:5) a Jindřichovým Hradcem (4:5). Měli bychom sedmadvacet bodů a hráli bychom zase trošku jinde. Chybí nám vyhrané zápasy 4:3 nebo 3:2. Vyhrajeme třeba suverénně, a pak často o gól prohrajeme se silnějšími týmy, aniž bychom byli horším týmem. Proto nám chybí ty body v tabulce. Oproti loňsku je to ale pro kluky určitě zase posun, když vidí, že dokážou hrát vyrovnanou partii s Technikou i Hodonínem, který má podle mě nejsilnější tým za poslední tři roky," viděl pozitiva břeclavský kouč.

Ten v polovině základní části nevyloučil ani změny v kádru. „Hlavně v obraně zatím nepanuje spokojenost, někteří kluci mě zklamali. První vynucenou změnou je odchod Dominika Směřičky do Hodonína. Bydlí tam, lanařili ho už od léta. Teď se tedy rozhodl odejít, nedá se nic dělat. Dáme zase šanci Nekorancovi a budeme zase muset využívat více služeb obránců z juniorky Komety. Snad nám je budou více pouštět, protože ani jim se v extralize juniorů nedaří tak, jak by si představovali," připomněl Konečný jedenácté místo brněnské juniorky.

„Když se ohlédnu teď za polovinou soutěže, možná budu proti sobě, ale čekal jsem, že na tom v tabulce budeme lépe bodově. Je tam spousta zbytečně prohraných utkání. Na druhou stranu jsem nečekal, že budeme dávat tolik branek, přestože se snažíme hrát celou dobu ofenzivní hokej. Hodně jich ale dostáváme. Problém je, že třeba prohráváme 1:2, hrajeme svůj hokej, ale dostaneme gól na 1:3. Místo abychom hráli dál trpělivě, celou třetinu před sebou, tak jsme upustili od své hry, všichni se rázem hnali dopředu a nikdo se nevracel. A soupeř nás za to vytrestal. Věřím ale, že se ještě projeví to, že od srpna pravidelně trénujeme ve velkých dávkách a v tempu, což u všech týmů nebylo samozřejmostí. To by mohla být naše výhoda. Věřím, že náš čas ještě přijde," přemýšlel devětačtyřicetiletý trenér.

Na začátku listopadu, kdy byl tým ve výsledkové krizi, se projevilo naplno, že by Michalu Konečnému prospěl na střídačce zkušený asistent.

„Už jsem oslovil jednoho místního člověka, který vlastní béčkovou trenérskou licenci, a který má k břeclavskému hokeji vztah, jestli by mi nešel pomoct. Potřebuju na střídačce oponenta. Uvidíme, jak to dopadne," dodal Konečný.

Ze série tři venkovních zápasů během sedmi dní by rád vytěžil šest bodů. V Nymburce ale jeho celek prohrál, proto musí Lvi dohnat body s dvojicí ze samého spodku tabulky. S poslední Chotěboří a předposledním Jindřichovým Hradcem.