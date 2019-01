Břeclav /ROZHOVOR/ – Se sedmi kanadskými body je po pětadvaceti zápasech neproduktivnějším obráncem týmu. Hokejista Břeclavi Martin Miklík ovšem v poslední době více než radosti z gólů a přihrávek řešil, zda bude mít v utkání dostatek sil. Lvi prožili část sezony, v níž ze sestavy vypadával jeden hráč za druhým.

Série zápasu se čtyřmi obránci je zdá se definitivně za vámi. Jak jste ji prožíval?

Bylo to hodně těžké, zvláště když šlo o celé zápasy. S kluky jsme se postupně střídali, nějak jsme to zvládli.

Tušíte, kolik času jste strávil na ledě?

To číslo bude vysoké, ale něco takového jsme ani nestíhali sledovat. Půjde to určitě k třiceti minutám.

Zažil jste někdy něco obdobného?

Když jsem byl ještě v mládežnických kategoriích, hráli jsem zápas třeba v deseti nebo i devíti lidech. Na druhou stranu tam nebylo takové herní tempo, jako je nyní v mužích.

Problémy se sestavou se sešly v době, kdy se týmu nedařilo ani výsledkově. Bavil vás vůbec hokej?

V takových chvílích už hraje skoro jenom hlava, tělo odpadává. Síly ubývaly, ale jo, bavilo mě to.

Motivaci jste neztrácel?

To vůbec. S ostatními obránci v týmu se hecujeme, držíme pohromadě.

Po šesti porážkách jste dvakrát vyhráli, jdete nahoru?

Určitě. Lepší je i nálada v kabině. Po nemocích se vrátili další kluci. Věřím, že už půjdeme jen nahoru. Psychicky na tom budeme lépe.

Pomohl například příchod zkušeného Marka Ivana?

Pro něj to bylo také těžké, protože přišel do kabiny, kde je věkový průměr asi třiadvacet let. Myslím, že to zvládá.

Kdo byl mentorem do té doby?

Když byl kapitánem Martin Červenka, tak on.

Podstatnou část dosavadní kariéry jste strávil v blízkém Hodoníně. Sledujete svůj bývalý tým i jinak, než jako jednoho z řady soupeřů?

Sleduju. Stále se bavím i s některými kluky z jejich kabiny. Když hrajeme proti sobě, je Hodonín rival. Jinak mu ale přeju.

Jak vzájemná utkání prožíváte?

Do derby jdete s tím, že chcete vyhrát. Je to víc, než běžný zápas.

Po pětadvaceti duelech vám patří desáté místo, budete o play off bojovat do poslední chvíle?

Teď se zvedneme. Jestli nám to vydrží a budeme stoupat, či půjde o boj do posledního zápasu, teprve uvidíme.

V týmu jste se sedmi kanadskými body nejproduktivnějším obráncem. Co na to říkáte?

To ani nevím. Tolik to nesleduju. Když jsem přišel do A týmu, byl jsem mladý a hodně se učil. A učím se vlastně doteď.

Táhne vás to při duelech do útoku?

Jsem spíš defenzivní zadák. Útočné choutky nemám.