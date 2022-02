Břeclav do sobotního derby nastoupila bez čtyř hráčů základní sestavy. „Vzhledem k tomu, že v zápase už prakticky o nic nešlo, dohodli jsme se s kluky, že se pošetří na play-off. Chápu, že mají přes týden pracovní povinnosti a víkend chtějí strávit s rodinou. Když je to možné, vždycky jim rád vyjdu vstříc. Teď se to nabízelo,“ vysvětluje trenér Lukáš Hökl.

Lvi až do posledního kola netušili, s kým poměří síly ve čtvrtfinále. Ve hře byly Boskovice a Kroměříž. Nakonec tabulkové postavení ukázalo na Boskovice. „Ty jsou mi milejší už jen proto, že v zápasech proti nim jsem byl dvakrát na střídačce. Na Kroměříž jsem pokaždé chyběl. Ve výsledku je ale úplně jedno, na koho narazíme. Musíme se připravit stejně kvalitně,“ uvědomuje si zkušený stratég.

V prvním vzájemném měření aktuální sezony padli jeho svěřenci na ledě Minervy těsně 5:6. Následně si ale připsali dvě vítězství – nejprve venkovní 1:0 v prodloužení a poté domácí 4:0. „Letošní bilance hovoří v náš prospěch. V posledních dvou vzájemných duelech nám navíc soupeř nevstřelil branku. To je pro nás z hlediska psychiky výhoda. Je ale známo, že play-off je úplně jiná soutěž. Může se v něm stát cokoliv,“ ví Hökl.

Do karet hraje Břeclavi i velikost domácího kluziště, na kterou většina týmů není zvyklá. „Soupeřům naše širší kluziště nevyhovuje. My jsme na něj naopak zvyklí. Věříme, že nám domácí prostředí pomůže,“ říká lodivod pátého celku tabulky po základní části.

Čtvrtfinále play-off krajské ligy se odehraje na dva vítězné duely. „O to důležitější je chytit se hned od začátku. Nesmíme v prvním utkání zaspat. Naopak je potřeba vyhrát, a to i za cenu, jak se říká, hnusného hokeje,“ má jasno břeclavský kouč.

První utkání je na programu už ve středu na ledě Boskovic. Odveta čeká oba týmy o dva dny později v Břeclavi. „Samozřejmě bych raději začínal doma. Vždycky je lepší urvat první výhru na domácím ledě, kde to člověku víc sedí a pak si jet k soupeři s větším klidem pro druhý bod. V tomto ohledu mě mrzí, že jsme nenaplnili cíl skončit do čtvrtého místa, a zajistit si tak výhodu domácího prostředí pro úvodní střetnutí. To je takový můj černý puntík,“ popisuje Hökl.

Do prvního čtvrtfinále stihl s hráči ještě jeden trénink. „Zaměřili jsme se na výjezdy z obranného pásma, které nám dělají trošku problém. Jinak se ale budeme připravovat spíš mentálně. Teď už toho člověk stejně moc nenatrénuje, na to jsme měli celou sezonu. Momentálně je to hlavně o nabuzení,“ přibližuje.

Má po třech vzájemných soubojích v základní části jasno o tom, co na soupeře platí? „Určitě. Konkrétní ale nebudu, kdyby to v Boskovicích náhodou četli,“ směje se.

A doplňuje, že jeho svěřenci vědí, na co si dát pozor. „Víme, jakým stylem Boskovice hrají. Máme je dobře nastudované. Pokud kluci dodrží pokyny, které jim dáme, neměl by nastat problém. Pevně věřím, že semifinále urveme a projdeme do něj co nejkratší cestou, tedy 2:0 na zápasy,“ burcuje na závěr.