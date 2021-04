Talentovaná hokejistka Sára Čajanová měla být v této sezoně největší posilou prvoligových Lvic z Břeclavi. Jenže kvůli covidu a vládním opatřením stihla v novém dresu jen dva soutěžní zápasy. V nich si mimochodem připsala čtyři góly a osm asistencí! Když byly ženské soutěže v Česku odpískané, rozhodla se strávit druhou polovinu sezony ve Švédsku. A byla to trefa do černého.

Sára Čajanová si zahrála finále švédské ligy. | Foto: Nathalie Andersson

S týmem Brynäs se v prestižní soutěži probojovala až do finále play-off, na druhé příčce skončil její celek i po základní části. Dohromady odehrála Sára Čajanová ve Švédsku sedmnáct zápasů, v nichž si z pozice obránce připsala jeden gól a osm asistencí. "V Česku se od října nehrály žádné ženské hokejové soutěže a já chtěla zůstat v tempu, hrát zápasy a trénovat. I z toho důvodu jsem se rozhodla do Švédska odcestovat. V Brynäs jsem navíc měla možnost hrát profesionální ženskou ligu. Oproti Česku je to takový rozdíl, že se to snad nedá ani srovnat,“ poznamenala osmnáctiletá hokejistka.