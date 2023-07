Velkou změnu hlásí hokejoví Lvi Břeclav. Klub vytvořil novou funkci sportovního manažera, kterou obsadil bývalý extraligový hokejista Roman Kaděra. Lvi o angažování někdejšího hráče Třince, Vítkovic, Slavie nebo Znojma informovali na svých webových stránkách.

Roman Kaděra obsadil novou pozici sportovního manažera hokejových Lvů Břeclav. | Foto: HC Lvi Břeclav

„Zaujala mě možnost svoji hokejovou filozofii uplatnit napříč celým klubem, což není v hokejovém prostředí obvyklé. Dostal jsem prostor a volné ruce k tomu, abych využil svých zkušeností, i když vím, že mě to zároveň i zavazuje,“ vysvětlil padesátiletý jihlavský rodák.

V Břeclavi má mít pod dohledem všechny kategorie. „Náplní mojí práce bude metodika a nastavení tréninkových procesů napříč všemi kategoriemi v klubu, komunikace se zástupci ostatních klubů a s rodiči, skauting a přestupy hráčů. Co se týká trenérů, budu v podstatě šéftrenérem klubu, budu se starat o nastavování sportovních cílů a udržování nastavené a předem dohodnuté koncepce,“ poznamenal Kaděra, jenž hráčskou kariéru ukončil před třinácti lety ve čtvrté nejvyšší německé soutěži.

Kaděra si pro své nové angažmá stanovil tři cíle. „Prvním jsou hmatatelné sportovní výsledky, a to postoupit s 9. třídou do extraligy, udržet dorost ve velmi kvalitní první lize dorostu a postoupit s juniorkou do tří let do ligy juniorů. Druhým cílem bude produkovat hráče, o které je následně zájem z předních extraligových klubů. Třetím cílem je vytvořit v klubu takové podmínky, aby se zvyšovala členská základna, aby se zvyšoval počet hráčů, o které bude následně zájem předních extraligových klubů," nastínil Kaděra.

A jaké budou jeho první kroky ve funkci? „Protože jsem zjistil, že většina členů z vedení a pár trenérů jsou rybáři a já jsem vášnivý rybář, tak jako první si společně zajdeme na ryby. Samozřejmě to pro mě bude zase soutěž o to, kdo chytí největší rybu a kdo jich nachytá nejvíc,“ dodal Kaděra.