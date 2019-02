Vsetín – Konečně výhra. Lvi zakončili polovinu sezony výhrou 2:0 ve Vsetíně. Tu načal v polovině zápasu Popolanský a tři body pojistil v poslední vteřině zápasu Nedvěd. Brankář Michal Šurý, který si připsal 33 úspěšných zákroků si může zapsat do statistik první vychytanou nulu. Ve druhé čtvrtině tak břeclavští hokejisté nasbírali 13 bodů, o jeden více než v prvních jedenácti zápasech sezony.

Břeclavští hokejisté nedovolili Valachům na Lapači skórovat. | Foto: Denisa Hajdová

„Odehráli jsme výborné utkání, podpořené dobrým výkonem brankáře Šurého. Tenm chytá už delší dobu ve celké pohodě. Kluci před ním to odmakali, jezdili po zadku. Začali jsme na čtyři pětky, postupně jsme to s vývojem zápasu museli stáhnout jen na tři lajny. Hráli jsme celkem disciplinovaně, stejně jako v Opavě jsme to dobře odbránili. Ostatně s takovou taktikou jsme na Vsetín přijeli," přikyvoval hlavou po dlouhé době plně spokojený trenér Břeclavi Michal Konečný.

První minuty duelu mezi týmy VHK a Břeclaví patřily domácím, kteří se zásluhou Fardy dostali k dvěma dobrým pokusům, ale ani jeden z nich nebyl úspěšný, protože v obou případech byl proti brankář Šurý.

Pozdní zakončení

Naopak využít počáteční vsetínské převahy mohl Popolanský, který v probíhajícím zámku Vsetína ukořistil puk na své modré čáře a upaloval sám vstříc Hromadovi, avšak jeho zakončení působilo, že do poslední chvíle nevěděl, jak se svou příležitostí naložit a vsetínský maskovaný muž neměl s jeho řešením žádný problém.

Domácím se naskytla dobrá možnost k otevření účtu zápasu v 11. minutě, kdy Kovář obdržel čtyřminutový trest, ale Valaši s touhle výhodou naložili trestuhodně a Šurého v brance vůbec neohrozili.

Na konci třetiny si zahráli s výhodou jednoho muže v poli i hosté a byli jen kousíček od vstřelení branky, kdy Haman dokázal překonat Hromadu, ale na poslední chvíli zaskočil na brankové čáře Vrba.

Druhá třetina se Valachům vůbec nepodařila. Vůbec nejblíže ke skórování, však byli hosté po přečíslení Medřického s Popolanským, ale individuální zakončení prvně jmenovaného se mezi tři tyče nevměstnalo.

Tatáž dvojice si v čase 30:08 zopakovala stejnou situaci ještě jednou, ale tentokrát už měla gólovou tečku, trefil se posedmé v sezoně Tomáš Popolanský. A na střídačce Lvů mohlo být ještě veseleji, Šaur měl před sebou odkrytou bránu, jenže puk se mu svezl po holi a skončil mimo.

Do poslední dvacetiminutovky vstoupili zelenožlutí jako polití živou vodou a od prvních minut svého soka jednoznačně přehrávali. Tlak Vsetínských gradoval.

Od tyče ven

Lvům pořádně přitáhli uzdu, že si téměř nezahráli hokej dopředu a jen se bránili. Potvrdit to mohl domácí Žák, jemuž se zdařilo obejít obránce a následně procedit puk mezi betony Šurého, avšak když už se všichni nadechovali k jásotu, kotouč narazil do tyče a zamířil zpět do hřiště.

„Já jsem tajně doufal, že se nám podaří hrát hokej. Opak byl pravdou. Nedokázali jsme se prosadit ve hře jeden na jednoho. Soupeř výborně bránil, dobře jej podržel i brankář," uznal prohru vsetínský kouč Juraj Jakubík.

V závěru zkusili Vsetínští hru vabank při power-play, Ovšem neúspěšně. Naopak sami inkasovali v poslední vteřině hry z hole Ondřeje Nedvěda, ten tak definitivně upekl břeclavské vítězství v poměru 2:0.

„V závěru jsme měli pod tlakem domácích i trošku štěstí. Hráli jsme dobře, využili jsme aspoň jedné chyby Vsetína a vrátili jsme jim těsnou porážku z Břeclavi. Venku asi budeme hrát lépe než doma, už to tak bude," dodal Konečný.

V sobotu odpoledne čeká Břeclavany venkovní miniderby s Technikou Brno.

VHK Vsetín – HC LVI Břeclav 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 31. Popolanský (Blaha, Medřický), 60. Nedvěd (Haman)

Vyloučení: 4:6, bez využití

Rozhodčí: Kubičík

Diváci: 768

Poměr střel: 47:35

VHK Vsetín: Hromada – Farda, Žák, Vrba L., Vrba F., Báchor, Burzala, Hurtík – Ambruz, Vaněk, Kajaba – Mikšovský, Ševčík, Kubo – Vítek, Daněk, Hruška P. – Kývala, Podešva, Janeba

HC LVI Břeclav: Šurý – Dora (A), Šaur, Nedvěd, Kovář, Novák, Höss, Nekoranec – Popolanský, Haman ©, Piskoř – Bartoš, Bolfík (A), Medřický – Kučera, Blaha, Procházka – Průdek, Zháňal, Strapina

PAVEL TAJZER