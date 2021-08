Aby pomýšleli na medaili, potřebovali nutně bodovat. Čeští hokejisté do osmnácti let ve středu na Hlinka Gretzky Cupu rozehráli duel s favorizovaným Ruskem skvěle, když po brance Matyáše Šapovaliva vyhráli první třetinu. Jenže pak přišel totální kolaps.

Čeští hokejisté (v červeném) do osmnácti let prohráli na Hlinka Gretzky Cupu s Ruskem 3:7 a zahrají si o páté místo. | Foto: Hlinka Gretzky Cup/Jan Beneš

Na začátku druhého dějství se totiž Rusové prosadili čtyřikrát za necelé čtyři minuty. "Udělali tři exkluzivní věci, sehráli to, co jsme věděli, že hrají. To mě štve. Jako trenér soupeře musím přiznat, že jeden gól, který tam padl, byl nádherný. Ale dvě situace byly jasné, a tím jsme strávili v rámci porady spoustu času," řekl pro web turnaje kouč českého výběru Jakub Petr.