Břeclav /ROZHOVOR/ - Ve druhé lize patří knejrespekto­vanějším trenérům. Svatopluk Číhal koučoval týmy ive Švýcarsku či Itálii.

Před začátkem letošní sezony překvapil „přestupem“ do Břeclavi. Říká se, že by to mohlo být jeho poslední angažmá kariéry. Každopádně jde o velkou výzvu. Těch se však hlavní trenér HC Břeclav nebál nikdy.

V čem spočívá v současné době největší díl práce?

Začala letní příprava. Hned po příjezdu z lázní jsem naskočil do tréninku. Včera bylo devatenáct hráčů, takže spokojenost. Hlavní cíl je teď doplnit mužstvo, zkonsolidovat jej a připravit se na první zápas na ledě.

Na čem budete muset nejvíce zapracovat, co se týče hokejové části?

Jsem přesvědčený, že v Břeclavi jsou šikovní hráči, které ještě doplníme. Zatím jsem mužstvo neviděl na ledě, takže nemůžu komentovat taktickou stránku. Na druhé straně výsledky byly, zachránila se v podstatě beznadějná situace. Chci týmu vtisknout nějaký systém, což chce ostatně každý trenér. Chceme hlavně nalákat lidi. Chceme se pohybovat ve vodách play off a zvednout návštěvnost.

Spolupracujete s trenérem Stloukalem. Jak si spolupráci pochvalujete a jak máte rozdělené kompetence?

S Pavlem jsem neměl nikdy problémy. Známe se už z Brna, ještě když jsem skončil kariéru v Kometě, tak jsme spolu hráli ve Žďáru. Já myslím, že problémy nebudou. Pavel je férový chlap. Já s tím taky nemám problémy. Bylo to dáno tak, že já jsem hlavní trenér a Pavel je mi k ruce. Budu s ním spolupracovat a vycházet z toho, že půl roku tu pracoval a zná to tu. Budeme spolu mužstvo tvořit. Věřím, že se nám to podaří. Nechceme začít tak jako loni, to se pak těžko dohání. Chceme to podchytit hned ze začátku. Je to věc systematické práce.

Vaše bývalé působiště Hodonín propadl hokejové euforii. Myslíte, že je něco podobného možné i v Břeclavi?

Odpovím jednoduše: Jinak bych sem nešel. Věřím tomu. Když hrála Břeclav baráž o druhou ligu, tak lidi chodili. Je to o výsledcích. Když vytvoříme dobrou partu a ty výsledky budou, lidi chodit budou.

V poslední době se kolem hokeje hovoří především o avizované spolupráci Břeclavi s Kometou. Jakým způsobem může břeclavskému klubu toto partnerství prospět?

Zatím je to v plenkách. Musíme nastavit nějaké mantinely. Co se mě týče, já jsem s Kometou vždycky spolupracoval. Odešel jsem z Komety v dobrém. Věřím, že je tam pár šikovných juniorů, a v Břeclavi máme zkušené hráče. V žádném případě nechci, aby se nám tu z toho stalo odkladiště zbytečných hráčů. Chceme ty, kteří nám pomůžou nahoru a připraví se třeba na ještě vyšší soutěž. Ta by mohla být i v Břeclavi.

Asi je ještě brzy, ale s jakými ambicemi jdete do letošního ročníku? Říká se, že druhá sezona bývá těžší.

Zatím bohužel nevíme, jak bude nastavena soutěž. Pravděpodobně bude snížen počet mužstev a bude víc skupin. Byl by alibismus říkat něco jiného, jdeme do sezony, abychom se v klidu dostali do play off.

Pokud se bude hrát na více skupin, tak to bude těžší…

Bude to těžší, ale na to se nedívám. Chceme být od začátku v klidu, a dostat se v pohodě do vod play off. A v ní samozřejmě uspět co nejvíc, protože to je pro lidi nejatraktivnější.

V žádném případě bych nemluvil o záchranářských pracích. Realizační tým pracuje dobře, pomáhá i město a my chceme vytvořit takový tým, aby se do vyřazovací části dostal.

Ve druhé lize působíte už velmi dlouhou dobu. Jde kvalita soutěže nahoru?

Určitě. Vloni měla velmi dobrou úroveň. V této soutěži se utkává hodně zkušených hráčů. Je to dobrá soutěž. Plno mladých kluků z extraligové juniorky ji zkouší a uspěje asi jen čtvrtina. Není to jen můj názor. Prohrát a vyhrát byste mohli s každým.